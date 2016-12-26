Страшные находки. Перед уходом из Алеппо "оппозиция" убирала свидетелей

Обнаруженные в Алеппо места массовых казней сейчас тщательно документируют как свидетельства тяжелейших военных преступлений. Но вполне возможно, что и эти данные на Западе "не заметят". Ведь там политикам все заранее ясно – и факты их не интересуют.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Ужасные находки позволяют судить, насколько та самая сирийская оппозиция, о которой так печется Запад, умеренна. В Алеппо обнаружили масштабные захоронения сирийцев, которых, видимо, перед смертью зверски пытали. У многих отсутствуют различные части тела. Уходя, те, кого на Западе деликатно называют "умеренной оппозицией", решили оставить за собой как можно более кровавый след. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, боевики минировали все, что попадалось на пути: подъезды, мотоциклы, даже детские игрушки.

А на семи огромных складах осталось столько оружия и боеприпасов, включая танки, пушки и минометы, что хватило бы на несколько боевых батальонов. Не нашли, отмечает Конашенков, только волонтеров из "Белых касок". Хотя, может, это и их следы в том числе – в Минобороны ранее отмечали их подозрительную близость к запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусре" и западное финансирование.

Все ужасные находки, сделанные в Алеппо, тщательно документируют как свидетельства тяжелейших военных преступлений. Чтобы показать, наконец, мировой общественности, что к чему. К сожалению, список будет обширным, ведь обследовали еще далеко не всю территорию освобожденного города. Пока присутствие саперов там необходимо буквально на каждом шагу.

Москва всегда готова поделиться информацией и помочь ходу любого следствия – будь то сбитый над Украиной самолет или военные преступления в Сирии. Но так уж получается, что эти сведения на Западе не нужны – не вписываются они в общую концепцию. Возможно, и новые задокументированные сирийские находки никто не захочет принять во внимание. Ведь это Россию обвиняют в убийстве мирных жителей. И к чему здесь доказательства преступлений, которые совершили бородатые партнеры прогрессивного Запада? Придется придумывать новые объяснения, почему и на этот раз виновата Россия.

Но как же хочется верить, что это глобальное помешательство когда-нибудь излечится, а преступников осудят. Ведь был же Нюрнбергский процесс – значит, и здесь наказание возможно.

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