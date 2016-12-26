Надувная кукла Обамы вышла из строя: Трампу не нужно наследие демократов

Скорую полную смену курса Вашингтона пророчат близкие соратники Дональда Трампа. Причем во всем: от социальной сферы до международной торговли. И что-то подсказывает, что этим прогнозам можно верить.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может пересмотреть до 70% распоряжений его предшественника. Сторонники республиканца заверяют, что с помощью "умных юристов" можно отменить даже те решения Барака Обамы, которые по объективным обстоятельствам не подлежат ревизии.

Кстати, о том, что многие решения Обамы будут пересмотрены и отменены, Трамп говорил еще во время избирательной кампании. Речь, в частности, шла о неоднозначной реформе здравоохранения и ограничениях на добычу природных ресурсов. Так, скорее всего, одним из первых будет пересмотрен недавний запрет на бурение новых нефтегазовых скважин у берегов Аляски. Многие усмотрели в этом шаге Барака Обамы попытку оставить на прощание свой след в борьбе за сохранность окружающей среды. Трамп к борцам за экологию всегда относился скептически. Так что есть все основания полагать, что он будет действовать, исходя из интересов бизнеса.

Еще одна чувствительная для миллиардера сфера – международная торговля. Для Обамы заключение трансокеанских торговых соглашений стало без преувеличения делом жизни. Правда, трансатлантический проект – создание зоны свободной торговли с Европой – к сожалению уходящего президента так и не был реализован. Что касается транстихоокеанского партнерства между США и 11-ю странами Америки, Азии и Океании, то при Трампе, как теперь говорят, Вашингтон может выйти из этого соглашения.

Так, глядишь, и до отмены санкций против России дело дойдет. Во всяком случае, многие уверены в том, что принятый 22 декабря пакет антироссийских ограничений был последним. А сами действия уходящего президента соратник республиканца и экс-спикер конгресса Ньют Гингрич назвал "отчаянным исступлением", сравнив наследие Барака Обамы с "куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается".

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