Катастрофа Ту-154: мир скорбит, в Киеве "острят"

В связи с крушением в районе Сочи самолета Минобороны, направлявшегося в сирийскую Латакию, десятки стран выразили России свое сочувствие и поддержку. Кажется, только в одной стране эта катастрофа вызвала в официальных кругах иную реакцию.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Практически со всего мира приходят слова сочувствия в связи с крушением Ту-154 в районе Сочи. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в знак поддержки также объявил понедельник, 26 декабря, днем траура в республике. Солидарность с российским народом выразили лидеры стран СНГ. Председатель КНР Си Цзиньпин направил сегодня Путину послание с выражением соболезнований в связи с катастрофой.

Послания с соболезнованиями ранее направили Владимиру Путину десятки зарубежных лидеров, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидер Ирака Фуад Масум, президент Сирии Башар Асад. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично связались с Путиным по телефону. Выразили соболезнования канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Слова поддержки высказали президенты Чехии, Польши, Венесуэлы. Специальное обращение в адрес российского лидера выпустил и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Бывший американский посол в России Майкл Макфол тоже выразил свои соболезнования в связи с крушением Ту-154. Но весьма своеобразно. О крушении он узнал от возмущенного интернет-пользователя, который резко прокомментировал твит Макфола, который поздравил граждан России с Рождеством. Макфолу пришлось объяснять, что он ничего не знал о катастрофе, "до этого момента не смотрел новости", так как проводил Рождество в кругу семьи.

Ну, ладно, в данном случае, с Макфолом, просто невнимательность. А вот Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко, "моральный урод", как его верно охарактеризовал вице-премьер Дмитрий Рогозин, выразил желание принести к посольству России в Киеве бутылочку "Боярышника". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в Facebook, что мы у нас в стране очень хорошо понимаем причины, по которым официальный Киев радуется гибели российских военнослужащих. "И давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины. Их теперь понимаем не только мы".

Самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал рано утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с наступающим Новым годом.

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