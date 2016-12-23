США
24.1224 декабря15:13МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Сезонный праздник". Европейцев гонят в рождественское подполье

12:2523.12.2016
13480
Военнослужащий у рождественского базара на площади в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2016/ Hatim Kaghat
Мультикультурализм на марше. Изгнание из Европы рождественской символики идет медленно, но верно. Официальные объяснения при этом выдвигаются самые разные, но смысл ясен.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Фотографии рождественской Европы скоро станут раритетом и сильно поднимутся в цене. И покупать их будут, скорее всего, сами европейцы. Чтобы не забыть, как когда-то выглядел праздник. Проблема все та же. Традиционное Рождество и Новый год вместе с ним вошли в противоречия с политикой мультикультурализма. Рождественские вертепы, традиционная елка с Вифлеемской звездой, ну и заодно праздничные гирлянды с фигурками ангелов – считается, что христианская символика праздника может задеть религиозные чувства увеличившегося числа приезжих другой веры.

Беженка в специально организованном центре по распределению мигрантов рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции
© РИА Новости. Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Осторожно, двери Европы закрываются: беженцам пора домой

Где-то, как, например, в Брюсселе, власти пытаются выкручиваться. В бельгийской столице вместо традиционной ели вот уже четвертый год подряд устанавливают некую авангардистскую скульптуру. Христианам она напоминает рождественское дерево, а у прочих не вызывает вопросов. А еще все в той же Бельгии рождественские ярмарки переименовали в "зимнее удовольствие". В Великобритании пошли дальше. Там предложили вместо пожелания счастливого Рождества поздравлять "с сезонным праздником". А в Австрии и ряде городов Германии официально запретили использовать изображение Санта-Клауса на рождественских ярмарках.

Оправдания запретам рождественской символики придумывают разные. В Швеции, например, запрет местным муниципалитетам развешивать гирлянды на фонарных столбах поступил из транспортной администрации. Дескать, столбы не рассчитаны на вес гирлянд и могут упасть. Многие муниципалитеты, правда, заняли круговую оборону – и ответили, что до сих пор гирлянды никому не мешали, а транспортникам лучше заняться проблемами транспорта, а не Рождеством.

Беженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене
© РИА Новости. Сергей Строителев
Перейти в фотобанк
Мнение: мигранты могут изменить Европу, и это будет ужасно

А в небольшом датском городке Коккедале развернулись настоящие баталии. Там в результате миграционных процессов коренных жителей осталось меньше, чем приезжих. И депутаты от новых граждан страны постановили отказаться от празднования в городе Рождества и Нового года. Но коренные коккедальцы оказались не робкого десятка и отстояли свою елочку. Тенденция, тем не менее, налицо. Еще немного и Рождество в Европе и впрямь станет чисто семейным праздником. За закрытыми ставнями.

И эта ситуация беспокоит европейцев. Согласно итогам недавнего опроса "Sputnik. Мнения", который проводился в странах Европы, подавляющее большинство итальянцев, две трети французов, больше половины британцев и почти половина немцев и испанцев считают, что ситуация с миграцией в их странах за последнее время только ухудшилась. 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Акценты
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.