"Сезонный праздник". Европейцев гонят в рождественское подполье

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
Фотографии рождественской Европы скоро станут раритетом и сильно поднимутся в цене. И покупать их будут, скорее всего, сами европейцы. Чтобы не забыть, как когда-то выглядел праздник. Проблема все та же. Традиционное Рождество и Новый год вместе с ним вошли в противоречия с политикой мультикультурализма. Рождественские вертепы, традиционная елка с Вифлеемской звездой, ну и заодно праздничные гирлянды с фигурками ангелов – считается, что христианская символика праздника может задеть религиозные чувства увеличившегося числа приезжих другой веры.
Где-то, как, например, в Брюсселе, власти пытаются выкручиваться. В бельгийской столице вместо традиционной ели вот уже четвертый год подряд устанавливают некую авангардистскую скульптуру. Христианам она напоминает рождественское дерево, а у прочих не вызывает вопросов. А еще все в той же Бельгии рождественские ярмарки переименовали в "зимнее удовольствие". В Великобритании пошли дальше. Там предложили вместо пожелания счастливого Рождества поздравлять "с сезонным праздником". А в Австрии и ряде городов Германии официально запретили использовать изображение Санта-Клауса на рождественских ярмарках.
Оправдания запретам рождественской символики придумывают разные. В Швеции, например, запрет местным муниципалитетам развешивать гирлянды на фонарных столбах поступил из транспортной администрации. Дескать, столбы не рассчитаны на вес гирлянд и могут упасть. Многие муниципалитеты, правда, заняли круговую оборону – и ответили, что до сих пор гирлянды никому не мешали, а транспортникам лучше заняться проблемами транспорта, а не Рождеством.
А в небольшом датском городке Коккедале развернулись настоящие баталии. Там в результате миграционных процессов коренных жителей осталось меньше, чем приезжих. И депутаты от новых граждан страны постановили отказаться от празднования в городе Рождества и Нового года. Но коренные коккедальцы оказались не робкого десятка и отстояли свою елочку. Тенденция, тем не менее, налицо. Еще немного и Рождество в Европе и впрямь станет чисто семейным праздником. За закрытыми ставнями.
И эта ситуация беспокоит европейцев. Согласно итогам недавнего опроса "Sputnik. Мнения", который проводился в странах Европы, подавляющее большинство итальянцев, две трети французов, больше половины британцев и почти половина немцев и испанцев считают, что ситуация с миграцией в их странах за последнее время только ухудшилась.
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