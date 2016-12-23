"Сезонный праздник". Европейцев гонят в рождественское подполье

Мультикультурализм на марше. Изгнание из Европы рождественской символики идет медленно, но верно. Официальные объяснения при этом выдвигаются самые разные, но смысл ясен.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Фотографии рождественской Европы скоро станут раритетом и сильно поднимутся в цене. И покупать их будут, скорее всего, сами европейцы. Чтобы не забыть, как когда-то выглядел праздник. Проблема все та же. Традиционное Рождество и Новый год вместе с ним вошли в противоречия с политикой мультикультурализма. Рождественские вертепы, традиционная елка с Вифлеемской звездой, ну и заодно праздничные гирлянды с фигурками ангелов – считается, что христианская символика праздника может задеть религиозные чувства увеличившегося числа приезжих другой веры.

Где-то, как, например, в Брюсселе, власти пытаются выкручиваться. В бельгийской столице вместо традиционной ели вот уже четвертый год подряд устанавливают некую авангардистскую скульптуру. Христианам она напоминает рождественское дерево, а у прочих не вызывает вопросов. А еще все в той же Бельгии рождественские ярмарки переименовали в "зимнее удовольствие". В Великобритании пошли дальше. Там предложили вместо пожелания счастливого Рождества поздравлять "с сезонным праздником". А в Австрии и ряде городов Германии официально запретили использовать изображение Санта-Клауса на рождественских ярмарках.

Оправдания запретам рождественской символики придумывают разные. В Швеции, например, запрет местным муниципалитетам развешивать гирлянды на фонарных столбах поступил из транспортной администрации. Дескать, столбы не рассчитаны на вес гирлянд и могут упасть. Многие муниципалитеты, правда, заняли круговую оборону – и ответили, что до сих пор гирлянды никому не мешали, а транспортникам лучше заняться проблемами транспорта, а не Рождеством.

А в небольшом датском городке Коккедале развернулись настоящие баталии. Там в результате миграционных процессов коренных жителей осталось меньше, чем приезжих. И депутаты от новых граждан страны постановили отказаться от празднования в городе Рождества и Нового года. Но коренные коккедальцы оказались не робкого десятка и отстояли свою елочку. Тенденция, тем не менее, налицо. Еще немного и Рождество в Европе и впрямь станет чисто семейным праздником. За закрытыми ставнями.

И эта ситуация беспокоит европейцев. Согласно итогам недавнего опроса "Sputnik. Мнения", который проводился в странах Европы, подавляющее большинство итальянцев, две трети французов, больше половины британцев и почти половина немцев и испанцев считают, что ситуация с миграцией в их странах за последнее время только ухудшилась.

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