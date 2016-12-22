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А поутру они проснулись. Украинский бюджет раздора

13:4222.12.2016
19170
Крещатик. Киев
© РИА Новости. С. Крячко
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Те, кто голосовал в Раде против украинского бюджета-2017, говорят, что это бюджет полицейского государства и социальной катастрофы. А еще и коррупции. Но большинство депутатов бюджетом оказались довольны.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Это не бюджет. Филькина грамота – и та выглядит правдоподобнее главного финансового документа Украины. Так и читается между строк: мы его слепили из того, что было. А потом что было – то и приняли. Бюджет-2017 Верховная рада обсуждала в спешке, пришлось даже на это потратить ночь. Заранее никому ознакомиться с законопроектом не давали. Наверное, чтобы никто не успел заметить в нем дыры, точнее дырищи. Заложен рост доходной части на 17,5%. Но откуда он возьмется? Скорее эти цифры предназначены для замыливания глаз экспертов МВФ. Так как реально, говорят специалисты, дай бог рост на 4% будет. Инфляцию обещают 8%, хотя реально легко могут быть 25, а то и все 30%. Дальше также все призрачно. Запланирован рост экспорта на 4%. Ну, наверное, неплохо, если учесть, что сейчас показатели экспорта если не на нуле, то не намного больше. И так – какой статьи ни коснись.

Здание Верховного Совета УССР. Ныне - здание Верховной рады
© РИА Новости. И. Кропивницкий
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Естественно, за документ голосовала фракция "Блока Петра Порошенко". Поддержали проект бюджета "Народный фронт" и Радикальная партия. После принятия они даже поздравляли друг друга, говоря, что это бюджет   развития, а еще и обороны Украины. Да и всего свободного мира, чего уж там мелочиться.

Радикально себя проявила фракция Юлии Тимошенко "Батькившина". Ни одного голоса. Юлия Владимировна разъяснила, что спешку при внесении и рассмотрении законопроекта можно объяснить лишь тем, что в нем заложены коррупционные схемы. Иначе как можно объяснить то, что в кулуарах все "плевались", когда обсуждали предложенный бюджет, а когда дело дошло до голосования – документ был принят. Это, по словам Тимошенко, говорит о том, что каждому, кто голосовал, что-то было обещано. Против бюджета голосовал и "Оппозиционный блок". В опубликованном в украинских СМИ заключении блока по бюджету сказано, что проголосовавшие "за" "строят полицейское государство, увеличивая финансирование силового блока и снижая и без того низкие социальные стандарты".

Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости. Стрингер
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Критики было много, но, как бы то ни было, бюджет приняли, а проблемы, которые он вызовет, можно будет решить позднее, говорят депутаты. Это – из серии "не откладывайте на завтра то, что можно сделать послезавтра". Наверное, так же и с газом будет. Тянут до последнего, а проблему не решают. А все потому, что денег в казне нет для оплаты долгов. Да и судя по всему, не будет и в следующем году. Видимо, поэтому "Газпром" и отказался поставлять газ на Украину без предоплаты. А "Нафтогаз", в свою очередь, просит, чтобы предоплата была засчитана в счет будущих поставок, а не в счет погашения долга. Но! Когда эта предоплата будет? Киев пожимает плечами. Ждет, наверно, когда морозы грянут. Тогда мозги ой как хорошо заработают.

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