Осторожно, двери Европы закрываются: беженцам пора домой

Ситуация с беженцами в Европе если и меняется, то в худшую сторону. Так считает большинство участников опроса "Sputnik.Мнения", проведенного в шести европейских странах.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

© Sputnik Результаты опроса Sputnik.Мнения

Новый год в Германии – праздник теперь опасный. Елку не поставь, короткую юбку не надень – мало ли как отреагируют гости с Ближнего Востока и из Африки. В прошлые рождественские праздники в Кельне они сочли, что немки нарядились специально для них. Нападений было так много, что СМИ не смогли промолчать, несмотря на официальные рекомендации "не сеять панику".

И вот прошел почти год, а ситуация если и меняется, то в худшую сторону. Теперь и рождественские ярмарки стали опасным мероприятием. В Берлине снова открываются торговые палатки после нападения мигранта, который на грузовике въехал на полном ходу в толпу отдыхающих. Конечно, можно на этом самом месте снова зажечь огоньки, пожарить сосиски и сварить глинтвейн, но память об убийствах еще слишком свежа, и праздничное настроение вряд ли посетит в этом году жителей немецкой столицы. Тревогу по поводу угроз, связанных с волной миграции, испытывают и жители других европейских стран. Это показал опрос "Sputnik. Мнения". В ходе исследования, которое проводилось по заказу информационного агентства и радио Sputnik в шести странах Европы, выяснилось, что больше всех беспокоятся итальянцы – почти 80% респондентов уверены, что ситуация стала только хуже. Такого же мнения придерживаются две трети французов, больше половины британцев и почти половина немцев и испанцев. В Польше таких пессимистов – чуть больше трети, а ровно половина считает, что ситуация не изменилась. Что и понятно – Польшу миграционный поток затронул в наименьшей степени.

Оптимистов оказалось больше всего в Германии – там 16% уверены, что ситуация улучшилась. В других европейских странах таких не больше 7%, а в Италии и вовсе 2%. Немцев можно понять. Это ведь смотря с чем сравнивать. В этом году, как свидетельствует статистика, приезжих действительно меньше, чем было в прошлом. К тому же власти Германии – небывалое дело – теперь открыто говорят о намерении отправить часть мигрантов на родину. Или подводят к тому, чтобы они сами уехали. Многим гостям предпочитают не давать статус беженца, а предоставляют вместо этого ограниченную субсидию от Федерального ведомства по вопросам миграции. В результате мигрант не может воссоединиться с семьей и получает только часть той помощи, которая предусмотрена федеральным законом для беженцев.

Но эта схема, видимо, пока не очень-то работает. Потому что тысячи мигрантов уже приготовили судебные иски. Но и правительство не сдается: на отправку домой части мигрантов оно готово выделить 150 млн евро. Походе, политика открытых дверей и знаменитое "мы справимся", которым Ангела Меркель успокаивала сограждан – в прошлом. Двери если не закрываются вовсе, то уже прикрыты. А значительной части "понаехавших" – добросердечное пожелание: чемодан, аэропорт – и будьте счастливы.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер утверждает, что программа по репатриации поможет мигрантам "начать все заново" в родных странах. Вполне благородно. Так может, с этого и следовало начинать – а не манить беженцев невыполнимыми обещаниями?

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