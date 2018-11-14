Университет Крыма и ведущий вуз Китая подписали соглашение о сотрудничестве

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского подписал соглашение о сотрудничестве с Харбинским университетом коммерции, сообщает пресс-служба крымского вуза.
Соглашение подписано во время визита делегации крымских ученых в Китай.
В рамках поездки члены делегации прошли стажировку в Исследовательском институте экономики и бизнеса Харбинского университета коммерции.
Крымский федеральный университет создан в 2014 году. Ядром КФУ стал Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, также в состав нового университета вошли семь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов и семь научных организаций. Кроме того, в состав КФУ был включен медицинский университет имени Георгиевского.