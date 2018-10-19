Вузы Узбекистана и РФ подписали около 130 соглашений

ТАШКЕНТ, 19 окт – РИА Новости. Около 130 соглашений и договоров подписали вузы Узбекистана и России в ходе первого узбекско-российского образовательного форума, проходящего в Ташкенте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства высшего и средне-специального образования республики.

Форум под девизом "Новые кадры — для новой экономики" проходит в рамках визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина 18-19 октября.

"Итогом форума стало подписание 127 договоров и соглашений о сотрудничестве между ведущими вузами двух стран. Они предусматривают конкретные "дорожные карты" по созданию филиалов, совместных факультетов, научно-образовательных программ", — сообщил представитель Минвуза.

В частности, подписаны соглашения о создании филиала Московского государственного института международных отношений в Ташкенте совместно с Университетом мировой экономики и дипломатии, а также филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева на базе Ташкентского химико-технологического института.

Костромской государственный университет и Ташкентский институт легкой и текстильной промышленности подписали соглашение по созданию международного факультета на базе двух вузов. Также Санкт-Петербургским государственным педиатрическим университетом и Ташкентским педиатрическим медицинским институтом будет создана совместная международная программа по педиатрии.

"По итогам двух пленарных и четырех секционных заседаний была принята итоговая резолюция первого российско-узбекского образовательного форума, закрепившая на бумаге твердое намерение обеих стран развивать сотрудничество", – добавили в министерстве.

В форуме приняли участие более 80 ректоров ведущих вузов Российской Федерации, представители практически всех высших учебных заведений республики.

По данным посольства РФ в республике, в России в настоящий момент обучаются 23 тысячи студентов из Узбекистана, а в Узбекистане работают филиалы четырех российских вузов. В Ташкенте — МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, а в Алмалыке Ташкентской области в этом учебном году открылся филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". В 2017 году 5,5 тысячи узбекистанских абитуриентов поступили в российские вузы (что 2,6 раза выше, чем в 2016 году), из них 170 — по квоте правительства России после сдачи экзаменов на базе Российского центра науки и культуры в Ташкенте.