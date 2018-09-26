МИФИ вошел в топ-400 рейтинга лучших университетов мира по версии THE

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) поднялся до позиции 351-400 в рейтинге лучших университетов мира, подготовленном британским изданием Times Higher Education.
Всего в публикуемую часть ведущего рейтинга мировых университетов Times Higher Education World University Rankings (THE) 2018 года, представленного 26 сентября, вошло более 1250 университетов мира из 86 стран.
Во многом этот результат достигнут благодаря участию НИЯУ МИФИ в проекте "5-100", направленном на повышение конкурентоспособности российских вузов, считает ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов.
"Диверсификация научно-образовательных направлений, рост числа иностранных студентов и ведущих иностранных учёных, повышение эффективности научных исследований нашло отражение в показателях рейтинга. В университете развивается целый ряд прорывных научных направлений, что привлекает много талантливых абитуриентов не только из России, но и из-за рубежа", — рассказал он РИА Новости.
"Важным направлением развития НИЯУ МИФИ мы считаем прямой экспорт образования за рубеж, в первую очередь, в страны, в которых Росатом строит или планирует строить атомные объекты", — заключил Михаил Стриханов.