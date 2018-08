МГУ занял первое место в рейтинге THE стран Евразийского региона

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московский государственный университет занял первое место в рейтинге Times Higher Education (THE) ведущих университетов стран Евразийского региона (THE University Ranking of Eurasia Nations), сообщили в пресс-службе проекта "5-100".

"Британское издание THE впервые опубликовало рейтинг ведущих университетов стран Евразийского региона. Российские университеты занимают в рейтинге лидирующие позиции… МГУ имени М.В. Ломоносова занял первое место в новом рейтинге университетов, охватывающем 16 стран, на втором и третьем местах расположились вузы-участники проекта "5-100": Московский физико-технический институт (вторая позиция) и Томский политехнический университет (третья позиция)" — говорится в сообщении.

По словам главного редактора THE World University Rankings Фила Бейти, новый рейтинг дает прекрасную возможность по-новому взглянуть на Евразийский регион: в самом рейтинге ранжируются 16 стран, представляющих как Центральную и Восточную Европу, так и Центральную и Западную Азию.

"В новом рейтинге мы использовали признанные в международном сообществе показатели эффективности, такие как золотые стандарты общего рейтинга мировых университетов THE (Times Higher Education World University Rankings), поэтому позиции российских университетов в этом региональном рейтинге отражают их различные сильные стороны в рамках широкого диапазона заслуживающих доверия, надежных и независимых показателей", — сказал Бейти, слова которого приводит пресс-служба проекта "5-100".

Он подчеркнул, что тот факт, что Россия заняла не только три верхние позиции в рейтинге, но ее шесть университетов вошли в десятку лучших вузов и российские вузы составляют больше трети всех вузов, вошедших в рейтинг, является хорошим достижением, свидетельством проводимых в России реформ, которые направлены на повышение глобальной конкурентоспособности университетов.

Отмечается, что Россия стала самой представленной страной в рейтинге ведущих университетов стран Евразийского регион, в рейтинг вошло 27 российских университетов, 17 из них являются участниками федерального проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (проекта "5-100").

"Помимо МФТИ и ТПУ в топ-50 сильнейших университетов также вошли следующие ведущие российские вузы: ВШЭ (7-я позиция), НИЯУ "МИФИ" (8-я позиция), КФУ (10-я позиция), НГУ (11-я позиция), ТГУ (14-я позиция), Университет ИТМО (15-я позиция), Самарский университет (25-я позиция), СПбПУ (26-я позиция), НИТУ "МИСиС" (28-я позиция), Университет Лобачевского (48-я позиция)" — говорится в релизе.

ДВФУ, УрФУ и РУДН расположились в рейтинге в диапазоне 51-60, Сеченовский университет и СФУ – 61-70 соответственно. Россию в рейтинге также представляют СПбГУ, МГТУ имени Баумана, НГТУ, СГУ, ПГНИУ, ЮФУ, МИЭТ, ВГУ и ВолгГТУ, отметили пресс-службе.

Рейтинг THE University Ranking of Eurasia Nations публикуется в первый раз. В рейтинге ранжируются вузы 16 государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Иран, Турцию и другие. Всего в рейтинг вошло 74 университета.

Индикаторы рейтинга полностью соответствуют индикаторам общего рейтинга THE: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (инноваций). Результаты рейтинга основаны на результатах общего рейтинга THE за этот год.