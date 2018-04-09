Рейтинг RUR-2018: Россия на втором месте по количеству вузов-участников

МОСКВА, 9 апр ‒ РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" представил в понедельник, 9 апреля русифицированную версию международного рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2018 год.

В рейтинге RUR-2018 приняли участие 783 университета из 74 стран мира. Согласно данным этого исследования, Россия заняла второе место в мире по количеству университетов-участников, уступив только США. Всего от России в RUR-2018 участвуют 70 университетов, из которых 10 вошли в мировой топ-500.

Лидером среди российских вузов стал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (153 строчка в рейтинге). На втором месте Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (224 позиция). Тройку лидеров замыкает Томский государственный университет (240 место). В российскую десятку также вошли Московский физико-технический институт (256), Новосибирский государственный университет (329), Санкт-Петербургский государственный университет (385), Российский университет дружбы народов (440) и др.

"Наиболее сильные позиции российские вузы демонстрируют в области преподавания", ‒ отметил редактор рейтинга RUR Олег Соловьев. При этом он пояснил, что в общем рейтинге средняя позиция российского вуза за 2018 год – 644 место в мире, а по качеству преподавания ‒ 471 место, разница составляет "плюс 173 позиции". Если в общем рейтинге в топ-100 не представлен ни один отечественный вуз, то в "RUR Преподавание" сразу 3 вуза вошли в топ-100 ‒ МГУ им. Ломоносова (48 позиция), РУДН (65 строчка) и ТГУ (79 место).

Эксперты полагают, что данные рейтинга "RUR – Преподавание" подтверждают распространенное мнение о том, что качество образования в России достаточно высоко. Вместе с тем, как отмечают эксперты, российские вузы уступают средним вузам Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии по блоку "RUR ‒ Исследования".

В целом же, по данным рейтинга, первая десятка ведущих вузов мира остается практически неизменной на протяжении всего периода существования RUR, начиная с 2010 года. Гарвардский университет второй год подряд занимает первое место в мире. На втором месте расположился Чикагский университет, потеснивший на третье место Калифорнийский институт технологий – лидера рейтинга 2012, 2013 и 2016 годов. Имперский колледж в Лондоне, Стэндфордский университет и Массачусетский институт технологий сохранили свои позиции. Таким образом, в мировой топ-10 входят 8 вузов США и 2 вуза Великобритании.

Данное исследование является первым международным рейтингом вузов российского происхождения. В нем оцениваются университеты по 20 индикаторам, сгруппированным в 5 направлениях: качество преподавания (40% от оценки вуза), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10% от оценки вуза), уровень финансовой устойчивости (10%).