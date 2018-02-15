Голодец: программу "5-100" стоит распространять на отраслевое образование

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Программа "5-100" стала серьезным локомотивом развития высшего образования в РФ, поэтому этот проект следует распространить на отраслевые образовательные области, такие как подготовка специалистов для агросектора или для сферы культуры, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Проект "5-100" был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее 5 ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.

Голодец рассказала, что сегодня 11 российских вузов присутствуют в мировых рейтингах в топ-100.

"Когда мы стартовали с этой программой, мы не верили, что какой-либо из вузов сможет вообще оказаться в рейтинге по гуманитарным дисциплинам. Мы считали, что здесь мы не сильны, потому что по физике, по химии, по информатике, по биологии наши усилия очень заметны, а если говорить, например, о нашей консерватории, то она никогда не опускалась ниже 25 места в мире… но в социальных науках мы никогда не были в лидерах. Каково было наше удивление, когда на очень заметных позициях оказалась Высшая школа экономики, она стала узнаваемым и востребованным брендом", — сказала Голодец в эфире телеканала РБК.

"Сегодня программа должна обязательно развиваться, потому что она помогает готовить кадры на очень высоком профессиональном уровне, она помогаем нам встроиться в систему разделения образовательного пространства, привлечь к себе ведущих ученых мира, самим встроиться в очень серьезные образовательные проекты. Конечно, очень хочется распространить этот проект на отраслевые образовательные истории, такие как подготовка специалистов для агросектора, подготовка специалистов для сферы культуры", — добавила она.