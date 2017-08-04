Восемь российских вузов вошли в топ-1000 по присутствию в интернете

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Государственные университеты Москвы и Петербурга и шесть вузов из проекта "5-100" вошли в топ-1000 международного рейтинга Webometrics Ranking of World Universities, оценивающих присутствие вузов в интернет-пространстве, сообщили РИА Новости в проектном офисе "5-100".

Международный рейтинг Webometrics, опубликованный испанской исследовательской группой Cybermetrics Lab, оценивает как сайты университетов, так и присутствие самих университетов в интернет-пространстве по целому ряду параметров: известности (количество ссылок с внешних ресурсов), присутствия (количество веб-страниц, проиндексированных Google), превосходства (цитируемость научных публикаций на основе аналитических данных исследовательской группы SCImago) и открытости (прозрачность) университетов. Основная цель рейтинга – стимулирование публикации и распространения университетами более качественной информации и контента в интернете. Всего было проанализировано порядка 26 тысяч вузов. В публикуемую часть рейтинга всегда входит 12 тысяч университетов.

"Как и год назад, в топ-1000 опубликованного рейтинга вошло шесть вузов – участников проекта "5-100". Лучшим из вузов проекта стал НГУ, занявший 555-ю позицию. Следом идет ВШЭ на 760-й позиции. НИЯУ МИФИ оказался на 809-й позиции. Недалеко от него расположился Университет ИТМО, занявший 831-е место. И наконец, ТГУ и МФТИ заняли 855-ю и 887-ю позиции соответственно", — говорится в сообщении.

При этом, согласно результатам исследования, лучшими среди российских вузов в рейтинге стали Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, занявший 215-е место, и Санкт-Петербургский государственный университет (482-е место).

В проектном офисе "5-100" отметили, что большинство вузов-участников проекта продемонстрировали уверенный рост по сравнению с показателями июля прошлого года. Так, НГУ вырос сразу на 131 позицию. ТГУ поднялся вверх на 103 позиции, НИЯУ МИФИ показал рост в 51 позицию, Университет ИТМО улучшил показатель на 33 позиции. При этом наибольший рост в обозначенном рейтинге за последний год продемонстрировали Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (+751 позиция) и Дальневосточный федеральный университет (+580 позиций). При этом Дальневосточный федеральный университет и Казанский (Приволжский) федеральный университет продемонстрировали рост в рамках всех индикаторов в мировом рейтинге Webometrics.

Кроме того, в так называемом страновом рейтинге по вузам РФ в топ-10 вошли восемь университетов, являющихся участниками проекта "5-100", в топ-20 – 15 вузов.

Проект повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100" предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира. На достижение этих целей ряду вузов РФ было выделено дополнительное финансирование.