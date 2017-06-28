Ректор СПбПУ: наши лаборатории отвечают запросам ведущих корпораций

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Одним из двенадцати российских вузов, вошедших в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ).

Комментируя попадание университета в один из наиболее авторитетных мировых рейтингов, ректор СПбПУ Андрей Рудской отметил, что "вуз движется в правильном направлении и не будет останавливаться на достигнутом".

По его словам, за последний год проделана "существенная работа для развития фундаментальных и прикладных исследований, которые призваны обеспечить лидирующие позиции СПбПУ в России и мире по приоритетным направлениям".

Среди "преимущественно сильных научных направлений", реализуемых университетом, ректор назвал физику, новые материалы, передовые производственные технологии и энергетику. Все они соответствуют основным вызовам технологических рынков, добавил он.

Ректор также отметил, что "обеспечение международного признания научных исследований и проектов стало возможным благодаря созданию новых центров компетенций, которые объединяют лучшие научные школы СПбПУ". Так, например, одной из стратегических академических единиц университета стала "Высшая школа прикладной физики и космических технологий".

Эта структура создана в рамках программы повышения конкурентоспособности вуза. "Являясь, по сути, научно-образовательным центром, она объединяет самые успешные научные коллективы и направления подготовки в области фундаментальной и прикладной физики, электроники, нанотехнологий, систем связи и космических технологий", – пояснил Рудской.

Оценивая эффективность системной работы университета в рамках поддержки научных коллективов, он сообщил, что "ученые-политехники востребованы в проектах мирового уровня". В качестве примера ректор назвал проект PHENIX на ускорителе RHIC в США и проект ALICE на большом адронном коллайдере в CERN (Швейцария).

По его словам, "лабораторная база СПбПУ теперь способна удовлетворять запросы ведущих российских и зарубежных корпораций – это, например, совместные исследовательские проекты с такими компаниями как PHILIPS, Boeing, BOSCH".

По результатам Шанхайского рейтинга университетов ARWU, наибольшее число российских университетов вошло в предметную категорию "Физика" — семь вузов, из которых пять – участники проекта"5-100".

Среди вузов "5-100" лучшие результаты показали ВШЭ и МИСиС, сумевшие попасть в сотню лидеров: Высшая школа экономики вошла в топ-100 предметного рейтинга "Социология", расположившись в группе 51-75, а МИСиС стал одним из лучших российских вузов по металлургии, заняв место в группе 76-100.