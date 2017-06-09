Эксперты об итогах рейтинга QS: верной дорогой шагают более 20 вузов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Практически все российские университеты — участники QS World University Rankings 2017/2018 усилили свои позиции в 2017 году, считает декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров НИЯУ "МИФИ" Сергей Киреев.

"Это означает, что мы становимся видимыми. Известный эксперт американец Филипп Альбах несколько лет назад на вопрос "Что вы видите из-за рубежа?" ответил: "В лучшем случае видим шпиль МГУ". Сегодня за рубежами страны стали видны более двадцати наших университетов. Это очень большой успех российского образования", – заявил он в ходе видеомоста, посвящённого презентации русскоязычной версии 12-го рейтинга лучших университетов мира QS, в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

При этом спикер уточнил, что судя по итогам рейтинга QS, "наши вузы прибавили больше, чем зарубежные".

Другой участник видеомоста, региональный директор компании QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева подтвердила в свою очередь, что "и на российском, и на международном пространстве российское образование становится уже не монофокусным с флагом МГУ, а гораздо более диверсифицированным".

Все это, по ее словам, позволяет сегодня показывать свои сильные стороны как техническим, так и естественнонаучным, а отчасти и социально-гуманитарным университетам. "Верной дорогой идем, осталось продолжить это движение", – высказала спикер пожелание всем отечественным университетам.

"Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" представил в четверг, 8 июня русскоязычную версию двенадцатого международного рейтинга лучших университетов ‒ QS World University Rankings 2017/2018, ежегодно составляемого компанией QS.

В топ-200 рейтинга лучших вузов мира по версии QS вошел только один российский университет, МГУ им. Ломоносова. Полная версия рейтинга включает более 959 учебных заведений, в том числе 24 российских вуза. Большинство из них продемонстрировало положительную динамику.

МГУ имени М.В. Ломоносова впервые с 2010 года вошел в сотню лучших вузов мира, свидетельствуют данные ежегодного международного рейтинга, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).