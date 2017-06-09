Эксперты об итогах рейтинга QS: верной дорогой шагают более 20 вузов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Практически все российские университеты — участники QS World University Rankings 2017/2018 усилили свои позиции в 2017 году, считает декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров НИЯУ "МИФИ" Сергей Киреев.
При этом спикер уточнил, что судя по итогам рейтинга QS, "наши вузы прибавили больше, чем зарубежные".
Все это, по ее словам, позволяет сегодня показывать свои сильные стороны как техническим, так и естественнонаучным, а отчасти и социально-гуманитарным университетам. "Верной дорогой идем, осталось продолжить это движение", – высказала спикер пожелание всем отечественным университетам.
В топ-200 рейтинга лучших вузов мира по версии QS вошел только один российский университет, МГУ им. Ломоносова. Полная версия рейтинга включает более 959 учебных заведений, в том числе 24 российских вуза. Большинство из них продемонстрировало положительную динамику.
МГУ имени М.В. Ломоносова впервые с 2010 года вошел в сотню лучших вузов мира, свидетельствуют данные ежегодного международного рейтинга, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).