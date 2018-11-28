В вузах России будут готовить дефектологов для работы с детьми с аутизмом

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. После утверждения профессионального стандарта дефектологов, разработают стандарты для программ бакалавриата и магистратуры, в рамках которых будут готовить специалистов, работающих с обучающимися с расстройствами аутистического спектра (РАС), заявила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Третья Всероссийская научно-практическая конференция "Комплексное сопровождение детей с расстройством аутистического спектра" проходит в Москве с 28 по 30 ноября 2018 года.

"Завершается работа по подготовке профессионального стандарта дефектологов, в который мы включаем функцию специалиста по работе с обучающимся с РАС. После утверждения профстандарта будут разработаны стандарты для программ бакалавриата и магистратуры, в рамках которых таких специалистов будут готовить", — сказала Синюгина на конференции в среду.

Она отметила, что в рамках работы по модернизации дефектологического образования, совместно с министерством науки и высшего образования будут также совершенствовать программы подготовки дефектологов, "включать обязательные разделы по работе с детьми с РАС".

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером конференции.