Россия повысит доступность образования для иностранцев

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, одним из направлений реализации которой обозначено повышение доступности образования для иностранцев в России.

Текст Концепции опубликован на сайте Кремля.

"Основными направлениями миграционной политики в области содействия свободному перемещению обучающихся, научных и педагогических работников являются повышение доступности образовательных услуг для иностранных граждан, включая совершенствование правил въезда в РФ и пребывания на ее территории иностранных граждан, в целях обучения в российских образовательных организациях", — говорится в тексте документа.

Кроме того, предусмотрено обеспечение открытости РФ для обучающихся, научных и педагогических работников, в том числе создание для них комфортного режима въезда, пребывания, получения образования и осуществления профессиональной деятельности. Также отмечена необходимость расширить возможности для приглашения преподавателей из иностранных образовательных организаций. В концепции также закреплено совершенствование механизмов отбора талантливой иностранной молодежи для обучения в РФ в рамках квот.

В документе также закрепляются направления миграционной политики для снижения диспропорции в размещении населения. В частности, предусматривается создание благоприятных условий для внутренней миграции, снижения диспропорции в размещении населения, а также удовлетворению потребностей граждан при выработке стратегии развития регионов РФ и распределению финансовых средств.