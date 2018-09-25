Выпускники стали чаще выбирать естественно-научные предметы для сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Все больше выпускников при выборе предметов для сдачи в формате ЕГЭ отдают предпочтение дисциплинам естественно-научной направленности, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

"По сравнению с 2015 годом на 10 тысяч больше ребят выбрали химию, при количестве сдающих экзамен равном что в 2015 году, что в 2018. Биология — на 3 тысячи больше. У нас идёт снижение, небольшое, порядка 7%, а это 46 тысяч тех школьников, которые выбирают обществознание. Мы можем говорить, что видим определённые тенденции выравнивания ориентации на естественно-научные направления, инженерные специальности", — заявил Кравцов.

Также он отметил, что наблюдается рост числа выпускников — высокобалльников, чей результат ЕГЭ перешёл порог в 80 баллов.

"У нас рост высоких результатов ЕГЭ, с 21% до 27%. Это ребята, которые получили выше 80 баллов. Это те, которые пошли в вузы Москвы и Петербурга с хорошими результатами", — добавил Кравцов.

Он подчеркнул, что существенно уменьшилось число ребят, которые не получили аттестаты по результатам ЕГЭ: если в 2015 году таких было 5%, то в 2018 их стало 1,9%.