Эксперты о будущем профессий: привычный мир немножечко разваливается

Мультимедийный круглый стол на тему: Когнитивные науки в профессиях будущего в МИА Россия сегодня

Мультимедийный круглый стол на тему: Когнитивные науки в профессиях будущего в МИА Россия сегодня

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол на тему "Когнитивные науки в профессиях будущего" состоялся в четверг, 20 сентября 2018 года, в МИА "Россия сегодня".

Мероприятие стало частью деловой программы проходящего в эти дни в столице Фестиваля когнитивной науки "COGFEST", организованного Центром когнитивных исследований "Про Psy" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Сегодня мы оказались в уникальной ситуации, когда школьники фактически равны в правах с ведущими инженерами, считает президент Ассоциации кружков и ответственный секретарь оргкомитета Олимпиады Национальной технологической инициативы Алексей Федосеев.

"Это как неизведанная Америка, новый континент", – сказал он, сравнив мир будущих профессий с "чистым полем". По его мнению, "привычный мир профессий немножечко разваливается".

В этом смысле Национальная технологическая инициатива (НТИ) поддерживает маленькие компании, школьные и университетские лаборатории, проводит олимпиады для ребят, желающих включиться в пространство динамично обновляющихся специализаций. Правда, для этого им придется "совмещать позицию предпринимателя, инженера, ученого".

Чтобы освоить профессии будущего, нужно изучить основы биологии, информатики, физики. С другой стороны, стандартные школьные методы должны быть дополнены новыми технологиями.

"Это, например, урок НТИ, специальные новые инструменты, цифровые лаборатории, которые позволяют в рамках предмета знакомиться с нейротехнологиями, когнитивными науками", – отметила исполнительный директор компании BiTronics Lab Марья Киселева.

С точки зрения редактора научно-популярного журнала "Кот Шрёдингера" Григория Тарасевича, школа научилась хорошо работать с тремя процентами самых крутых учеников. "Мы их стимулируем олимпиадами, возим в "Сириус", берем на летнюю школу. Остальные 97 процентов плачут в подворотне, грубо говоря, или у себя в Facebook, и мы не знаем, что им делать", – полагает участник круглого стола.

По его мнению, решив технологическую проблему – преодолев отставание от других стран в области искусственного интеллекта, анализа данных, нейротехнологий, мы "не должны забывать и про психологическую составляющую учебного и социализирующего процесса".

В дни проходящего в столице Фестиваля когнитивной науки "COGFEST" объявил об открытии уникальный центр профориентации для школьников.

"На площадке этого национального центра мы собрали все ступеньки постижения профессии. Это и профильные классы, и олимпиада, где каждый школьник может себя попробовать, и летняя школа, где представлена мастерская по когнитивным наукам", – сообщила руководитель профориентационного центра и довузовской подготовки Центра когнитивных исследований "Про Psy" МГППУ Ольга Есенина.

Она подчеркнула, что ранее доступ в такие центры был открыт только научным специалистам – например, в НИУ "Высшая школа экономики" только для магистрантов.

Подключиться к программам, пройти консультации у специалистов в дистанционном формате смогут учителя и школьники из регионов. Оборудованный самыми передовыми технологиями, он открыт и в выходные дни. Можно прийти вместе с родителями и проверить себя на детекторе лжи, познакомиться с айтрекером, энцефалографом, полиграфом.

"Очень многие ученые, руководители наших лабораторий с удовольствием поработали бы на этих приборах вместо учащихся, потому что тут есть уникальная возможность делать собственный исследовательский проект", – отметила заместитель руководителя профориентационного центра и довузовской подготовки Центра когнитивных исследований "Про Psy" МГППУ Наталия Илюхина.