В Минпросвещения не видят необходимости в выделении года на профориентацию

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Выделение выпускникам российских школ одного года на определение с будущей профессией (так называемый gap year) пошатнет устоявшуюся систему непрерывного образования, заявил РИА Новости пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что направил главе Минпросвещения Ольге Васильевой предложение рассмотреть возможность предоставления выпускникам российских школ одного года, так называемого gap year, для волонтерской деятельности или практики в различных учреждениях, чтобы определиться с будущей профессией.

"Выделение года способно пошатнуть устоявшуюся систему непрерывного образования. Не стоит забывать и о вопросах воинской обязанности для мужского населения", — заявил Емельянов.

Также он подчеркнул, что сегодня организация работы по профориентации школьников заложена во всех ключевых документах системы образования, включая федеральный закон и федеральные государственные образовательные стандарты.

"На практике это широкая сеть региональных программ, активная работа образовательных организаций с заинтересованными работодателями, федеральные проекты, среди которых министерский цикл открытых онлайн-уроков "ПроеКТОрия" для старшеклассников, каждый открытый урок, отмечу, собирает более 1 миллиона участников в онлайн-режиме, это и общественные частные инициативы, среди которых, например, профориентационный проект "Антирабство", — добавил Емельянов.