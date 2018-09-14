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В России

Уразов: РФ нужны короткие образовательные программы для взрослых

(обновлено: 10:36 14.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГенеральный директор союза Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форумеГенеральный директор союза Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. В России только 15% работников находятся в режиме непрерывной подготовки, однако постоянное обучение должно стать нормой не только для людей предпенсионного возраста, но и для любого работника, заявил генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ рабочих кадров (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.

Он отметил, что в России не хватает коротких образовательных программ для взрослых, образовательные учреждения нацелены на молодежь, кроме того, у взрослых людей отсутствует необходимая мотивация.

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Источник: нацпроект по производительности труда потребует 50 млрд рублей
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в середине июля говорил, что на переобучение российских работников в рамках программы по повышению производительности труда с 2019 года будет направляться около 1,5 миллиарда рублей в год до 2024 года. Министерство участвует в проекте Минэкономразвития по повышению производительности труда в части программ поддержки занятости, и пилотные проекты в шести регионах уже показали свою эффективность.

По словам Уразова, невозможно один раз получить профессию и не переучиваться в дальнейшем, и это относится не только к людям предпенсионного возраста, на чьё переобучение государство намерено выделить около 5 миллиардов рублей ежегодно. "Поэтому в ближайшее время будут появляться меры, как государственные, так и негосударственные, которые позволят вам учиться постоянно", — считает глава WorldSkills Russia.

"В России только 15% работников находятся в режиме непрерывной подготовки. Если, например, сравнивать с европейскими странами, то там колеблется в зависимости от страны, например, в Скандинавии 72%, в среднем же это 40-47%", — отметил Уразов.

Стать парикмахером за 5 лет

По его словам, очень важный фактор, который категорически блокирует взрослым людям доступ к образованию — это длительность программы. "Даже в среднем профессиональном образовании, не говоря о высшем. В высшем — это четыре-шесть лет. Естественно, четыре года вы учиться не будете. Это нереально долго, просто неконкурентоспособно на рынке", — заявил он.

"Если вы посмотрите частные курсы, то весь частный рынок живет на трех-девятимесячных программах. И, к сожалению, пока основная образовательная машина не работает с такими сроками", — сказал Уразов.

Колледжи России 2018
© Инфографика
Навигатор абитуриента: колледжи России 2018
Он привел в пример абсурдную ситуацию — предложение одного из колледжей обучиться на парикмахера за пять лет и 10 месяцев. "С точки зрения государства, это разбазаривание денег, и ничему хорошему там не научат, потому что парикмахерскому искусству учат 4-6 месяцев, смысла учить больше нет. Естественно, для самого человека это бесцельно прожитые годы", — сказал эксперт.

Вперед в прошлое: оператор ЭВМ

В России в настоящее время нет инструментов, которые позволяли бы готовить короткие программы "здесь и сейчас", при этом имеющиеся программы очень часто являются устаревшими, посетовал глава ассоциации. "Посмотрите на перечень профессий, например, до сих пор есть профессия оператор ЭВМ. Кого этому нужно учить и зачем учить, ну, извините, звучит немножко идиотски. Представьте, вам предложат за ваши деньги учиться на оператора ЭВМ. Я уверен, что учиться вы не будете. Наша система пока слишком огосударствлена и не нацелена ни на частный спрос, ни на рыночный", — считает Уразов.

Образовательный комплекс Техноград на ВДНХ
© Фото : Евгений Самарин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Около 40 профессий можно получить в новом образовательном комплексе на ВДНХ
"И вот наша точка зрения: нам нужно создавать такие агрегаторы программ, агрегаторы короткого обучения, которые позволяли бы с этим спросом работать", — подчеркнул собеседник агентства.

В качестве примера эксперт привёл центры опережающей подготовки, созданные WorldSkills в Великом Новгороде и на Сахалине, а также центр, который планируется открыть в Хабаровском крае.

"Логика очень простая: нужно научиться готовить людей по следующей формуле 6+6, за шесть месяцев создавать абсолютно новую программу и за шесть месяцев ее отрабатывать, то есть выпускать человека. А вот сейчас в среднем стандартизация программы, легитимизации, подписания всех документов — бесчисленного количества — занимает семь лет. То есть семь лет, чтобы появилась новая программа, это смертоубийство. И обучение, я уже говорил, два года — это большое счастье, а в среднем это три-четыре года. Это тоже не конкурентоспособно", — рассказал Уразов.

Он заявил, что нужно сокращать сроки и критически быстро вводить новые программы. "Если, например, мы возьмем айтишный блок — в этой сфере за год меняются отраслевые стандарты. И к этому нужно быть готовым, чтобы люди могли очень быстро их получать, выпускаться, получать новые компетенции", — сказал Уразов.

Мотивация на переобучение

Глава WorldSkills Russia также рассказал, что система дополнительного образования для взрослых в России сталкивается ещё с двумя проблемами: первая — это мотивация, взрослые люди не привыкли учиться.

"Мы хотим при помощи чемпионата в том числе попробовать разогреть эту мотивацию к переподготовке", — отметил он.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции по вопросам изменений в пенсионном законодательстве. 31 августа 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Голикова рассказала подробности о переобучении лиц предпенсионного возраста
"Вторая проблема, которая есть у нас — большинство образовательных учреждений нацелены на школьников, молодежь. Проблематика взрослых не присутствует. А на самом деле это достаточно серьезно. То есть вы не можете такими же методами, такими же способами учить как молодежь, которая фактически вынуждена учиться: если вы попали в университет, вы пять лет своих учитесь и боитесь, не дай бог меня выгонят из университета", — сказал Уразов.

По его словам, у взрослых людей другой психотип, и технологии подготовки должны быть другими. "И наши образовательные организации ориентированы в первую очередь на молодежь, это огромная проблема. Нам необходимо создавать возможности доступа туда", — резюмировал он.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.

Четвертый Восточный экономический форум прошел на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступало генеральным информационным партнером.

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