Фестиваль когнитивной науки "COGFEST" пройдет в Москве

МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Фестиваль когнитивной науки "COGFEST", организованный Центром когнитивных исследований "Про Psy" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), пройдет с 15 по 30 сентября 2018 года в Москве.
В программе фестиваля экскурсии, эксперименты, лекции, тренинги, квесты, игры, баттлы, позволяющие погрузиться в мир когнитивных наук, нейротехнологий, экспериментальной психологии.
В течение первых двух дней фестиваля состоятся экскурсии по залам центра "Пpo Psy", участники которых смогут испытать на себе новейшее оборудование, поставить эксперимент.
Ведущий специалист нейромаркетинговой компании NeuroTrend кандидат биологических наук, дипломированный практический психолог Марина Королева расскажет о месте и применении нейротехнологий в профессиях будущего. Научно-популярный проект "Кот Шредингера" проведет мероприятие "Чем станет заниматься наука будущего?".
В рамках фестиваля круглый стол с прямой онлайн-трансляцией на тему "Когнитивные науки в профессиях будущего" проведет 20 сентября МИА "Россия сегодня". А 25 сентября в Центре "Пpo Psy" состоится круглый стол, на котором ведущие ученые в области когнитивных наук обсудят вопросы новых форм профориентации в направлении профессий будущего.
"Про Psy" является межуниверситетским центром, объединяющим вузы Москвы, реализующие разработки в области когнитивных технологий: МФТИ и МГППУ.
Генеральным информационным партнером фестиваля когнитивной науки "COGFEST" является проект "Социальный навигатор" группы компаний МИА "Россия сегодня".