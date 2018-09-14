Фестиваль когнитивной науки "COGFEST" пройдет в Москве

МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Фестиваль когнитивной науки "COGFEST", организованный Центром когнитивных исследований "Про Psy" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), пройдет с 15 по 30 сентября 2018 года в Москве.

В программе фестиваля экскурсии, эксперименты, лекции, тренинги, квесты, игры, баттлы, позволяющие погрузиться в мир когнитивных наук, нейротехнологий, экспериментальной психологии.

"С 15 сентября научно-исследовательский и профориентационный центр "Про Psy", где школьники в тесном сотрудничестве с учеными на уникальном высокотехнологичном оборудовании выполняют исследовательские проекты, знакомятся с профессиями будущего, изучают передовые открытия когнитивных наук, открывается для всех желающих", – сообщила руководитель Центра "Пpo Psy" МГППУ Ольга Есенина.

В течение первых двух дней фестиваля состоятся экскурсии по залам центра "Пpo Psy", участники которых смогут испытать на себе новейшее оборудование, поставить эксперимент.

Ведущий специалист нейромаркетинговой компании NeuroTrend кандидат биологических наук, дипломированный практический психолог Марина Королева расскажет о месте и применении нейротехнологий в профессиях будущего. Научно-популярный проект "Кот Шредингера" проведет мероприятие "Чем станет заниматься наука будущего?".

В рамках фестиваля круглый стол с прямой онлайн-трансляцией на тему "Когнитивные науки в профессиях будущего" проведет 20 сентября МИА "Россия сегодня". А 25 сентября в Центре "Пpo Psy" состоится круглый стол, на котором ведущие ученые в области когнитивных наук обсудят вопросы новых форм профориентации в направлении профессий будущего.

Центр "Про Psy" создан в 2018 году на базе ведущих научно-исследовательских институтов и центров МГППУ. Его программа позволяет учащимся 9-11 классов работать над собственными научно-исследовательскими проектами, связанными с полиграфическими исследованиями, регистрацией электрической активности кожи, дыхания, сердечной активности, ведением разработок интерфейса мозг-компьютер и прочим.

"Про Psy" является межуниверситетским центром, объединяющим вузы Москвы, реализующие разработки в области когнитивных технологий: МФТИ и МГППУ.

Генеральным информационным партнером фестиваля когнитивной науки "COGFEST" является проект "Социальный навигатор" группы компаний МИА "Россия сегодня".