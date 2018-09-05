При РАНХиГС ликвидировано семь филиалов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) был прекращен прием на программы высшего образования в семи филиалах академии в рамках программы оптимизации региональной сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Правительством Российской Федерации в 2015 году утвержден предложенный академии план мероприятий ("дорожная карта") по дальнейшему совершенствованию деятельности РАНХиГС на 2015-2020 годы. В соответствии с данным документом в 2016-2017 годах прекратился прием на программы высшего образования в ряде филиалов РАНХиГС", — говорится в сообщении.

Распоряжением правительства закрыты Адыгейский, Нижнетагильский, Новокузнецкий, Ногинский, Сосновоборский, Тюменский и Якутские филиалы. Таким образом, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил предложения академии по сокращению еще семи филиалов РАНХиГС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выходу распоряжения предшествовал постепенный перевод студентов в близко расположенные крупные филиалы академии, также сокращены сотрудники филиалов. Сейчас региональная сеть академии состоит из 53 филиалов.

"РАНХиГС последовательно с 2015 года реализует программу оптимизации региональной сети, которая должна обеспечить высокий уровень качества образования во всех структурах академии, обеспечить усиление ключевых региональных подразделений в крупнейших городах России", — следует из релиза.

В пресс-службе добавили, что за три года реализации плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию деятельности РАНХиГС на 2015-2020 годы академия повысила качество образовательных программ, количество поступавших студентов увеличивалось, в 2017 году в РАНХиГС и филиалы зачислены на программы бакалавриата порядка 77 тысяч человека, в 2018 году около 80 тысяч человек.