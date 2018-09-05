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В России

"Алло, вузы ищут таланты": как работают заинтересованные университеты

(обновлено: 09:08 05.09.2018)
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© Fotolia / evasilchenkoДети на уроке в школеДети на уроке в школе
© Fotolia / evasilchenko

Поддержка одаренных детей, создание для них особых условий обучения, помощь в выборе образовательной и профессиональной траектории становятся одной из магистральных линий в образовательном процессе российских университетов. Вузы-участники Проекта 5-100 занимаются не только поиском талантливых и мотивированных школьников, но и запускают для них социальные лифты "школа-вуз", а затем поддерживают их профессиональное взросление.

От начальной школы до работодателя 

Сегодня университет ‒ это не только место, куда человек идет за знаниями, но и центр притяжения талантов, место, где есть возможность для реализации самых смелых амбиций. Большинство вузов заинтересованы в систематической, последовательной работе с детьми начиная с самого раннего возраста. 

Например, в Дальневосточном федеральном университете уже с октября стартуют образовательные программы по модели "Сириус". В центре внимания – математика и естественные науки.

Университет поддерживает талантливых школьников на пути осознанного выбора профессии и карьерного роста: в ДВФУ есть собственная сеть лицеев и гимназий, где обучаются ребята с 1 по 11 классы, что позволяет "вести" детей от начальной школы до работодателя на Дальнем Востоке.

"В этом учебном году мы запустили пилотный проект "Тихоокеанские школы". Наши программы доступны каждому ребенку, они круглогодичные и бесплатные. Можно попробовать себя в математике, биологии и химии, информатике и других предметах", ‒ говорит заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Елена Харисова. 

По ее словам, со школьниками работают лучшие преподаватели, магистранты, молодые ученые. При этом особое внимание уделяется исследованиям, экспериментам и практическим занятиям на базе современных лабораторий.

Правильный выбор "до", а не "после" 

Южно-Уральский государственный университет за прошедшее десятилетие построил свою, достаточно эффективную систему "школа-вуз", которая охватывает больше 300 учебных учреждений Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и Башкортостана. 

"Наша задача в том, чтобы школьники еще во время обучения могли сделать правильный выбор. Кроме того, это позволяет создать хороший багаж знаний по тем дисциплинам, которые они будут изучать в вузе", ‒ рассказывает заместитель проректора по учебной работе Юлия Болотина.

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В университете действуют Инженерная школа, Школа строителей, малая академия "Биотехнология", академия "Психея" и клуб "Медиапоколение". Два раза в год во время летних и зимних каникул университет проводит научные школы по 15 направлениям подготовки, где ребята узнают особенности той или иной науки методом проектного обучения.

В другом вузе Уральского федерального округа, Уральском федеральном университете, организована проектная смена, где школьники в рамках специальной образовательной программы могут пройти тренинги, познакомиться с работой научных коллективов университета и выбрать свою образовательную траекторию.

"Большинство из тех, кто проходит проектные смены, идут учиться в к нам или вузы – партнеры, например, Уральский медицинский университет. На проектных сменах у руководителей направлений, кураторов смены, есть возможность присмотреться к детям и помочь каждому из них реализовать свой потенциал", отмечают в пресс-службе УРФУ.

Компетенции "4К"

В Балтийском федеральном университете имени И. Канта придумали и реализовали проект технопарка "Кванториум". Непосредственно на территории вуза сотрудники различных институтов БФУ ведут постоянное менторское сопровождение образовательных траекторий учащихся детского технопарка: это и разработка кейсов, выступления перед учащимися с научно-популярными лекциями, сопровождение проектных команд и экспертная оценка итоговых проектов учащихся.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"При таком тесном взаимодействии мы начинаем готовить будущих студентов уже со школьного возраста, причем такая подготовка наиболее эффективная: школьники понимают, чем занимается университет, а сотрудники институтов могут выделить наиболее заинтересовавшихся школьников", – говорит директор технопарка Сергей Петров.

По его словам, методика "Кванториум" дает детям уникальные компетенции "4К" ‒ критическое мышление, креативность, коммуникация, командность (командное решение проектных задач). 

Наставник, который "горит"

Эксперты едины во мнении, что "супер-дети" создают "супер-вещи", только если вокруг них – комфортная и креативная среда, а рядом – одаренный наставник, который "горит" новой идеей. При этом он должен ставить перед детьми реальные задачи, над которыми ученые и инженеры в данный момент ломают головы.

В Калининграде, на базе БФУ имени И. Канта в этом году запускается новый проект для 10-11 классов "Звезда будущего", в который планируется набрать 400-500 человек. В проекте будет пять направлений: информационно-технологическое, инженерное, педагогическое, медико-биологическое и социо-гуманитарное. Кроме базовой научной подготовки, которую обеспечат преподаватели университета, школьники получат полезные практические навыки: педагогические классы будут заниматься в школах, медицинские ‒ в лечебных учреждениях, информационно-технологические ‒ в IT-компаниях.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ДВФУ так же нацелен на привлечение лучших специалистов и создание современных образовательных методик. "Своеобразным знаком качества образовательных программ университета является участие в них лучших региональных преподавателей, магистрантов и молодых ученых. На Дальнем Востоке мы становимся центром трансляции лучших образовательных практик, реализуемых не только в нашей стране, но и во всем мире. Все это передаем учителям, чтобы они могли внедрять новые технологии в образовательный процесс и не отставать от подрастающего поколения", ‒  говорит заместитель проректора Елена Харисова.

Талант "на прокачку"

Качественно вкладывается в развитие одаренных детей Тюменский госуниверситет ‒ еще один участник Проекта 5-100. На площадках круглогодичных загородных центров и лагерей ассоциации организаторов отдыха "Мы вместе!" при поддержке областного правительства вуз проводит бесплатные каникулярные профильные смены и "прокачивает" таланты. 

Несколько лет при университете работает "Школа одаренных", где ребята реализовывают себя как творческие личности с нестандартным мышлением. 

"Для ТюмГУ это чрезвычайно важно, так как в университете реализуются индивидуальные образовательные траектории, поэтому школьники должны быть подготовлены к правильному выбору и осмысленному обучению", ‒ отмечает ректор Валерий Фальков.

В Томском госуниверситете в свою очередь переформатировали магистратуры для специалистов в области образования. Теперь в программы для учителей включен специальный блок – их будут обучать методикам и технологиям работы с одаренными детьми. Педпрактику эти магистранты проходят в Центре развития современных компетенций детей на базе ТГУ, в томском "Кванториуме" и в ведущих вузах России и зарубежья.

Обучение управлению сложностью

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Есть еще один вариант ‒ приглашать к работе с одаренными детьми не только педагогов, но и инженеров, "технарей", ученых. По закону, наставником может стать любой человек, получивший профильное высшее образование. Например, писатель, закончивший филфак, вполне может вести литературную смену. По такому пути идет не только "Сириус", но и детские технопарки "Кванториум". Сейчас их в стране 53. До конца года должны открыться еще 32. Всего в них работает более тысячи наставников. Возраст до 35 лет, техническое образование, доброжелательность, опыт работы на предприятии реального сектора экономики, понимание производственных процессов, проектного управления, желание изменить мир к лучшему ‒ вот ключевые черты наставника детских технопарков", ‒ говорит идеолог и руководитель федеральной сети "Кванториум" (Фонд новых форм развития образования) Марина Ракова.

По ее словам, дети работают в проектных командах, что принципиально отличается от классической системы образования: они учатся работать с информацией, верифицировать ее, определять проблему, исследовать варианты ее решения, делать осознанный выбор. Акцент в работе наставников ‒ на обучении ребят управлению сложностью и неопределенностью, в то время как классическая педагогика основана на обучении решению шаблонных задач, поясняет эксперт. При этом совсем без подготовки к детям никого не пускают: для будущих наставников технопарков регулярно проводятся образовательные сессии, позволяющие освоить методики, необходимые для обучения детей.

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