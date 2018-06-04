МГППУ установил максимальный в Москве дополнительный балл за волонтерство

МОСКВА, 4 июн ‒ РИА Новости. Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) установил беспрецедентный для московских вузов дополнительный балл к ЕГЭ – 7 баллов за подтвержденную волонтерскую деятельность. Таким образом, это превышает дополнительные баллы, начисленные за такие индивидуальные достижения, как красный диплом, значок ГТО или победа в олимпиаде.

В самом вузе РИА Новости сообщили, что данное стратегическое решение руководства университета было продиктовано желанием видеть абитуриентов определенного склада. "МГППУ – вуз для неравнодушных людей, и это не просто слова, а ключевой смысл, ради которого сюда приходят учиться и учить", ‒ отметил проректор по внеучебной и социальной работе Андрей Милехин.

При этом он подчеркнул, что в этом году объявлен Год волонтера. "Нам бы хотелось не только поддержать волонтеров, но и указать нашим абитуриентам на такую значимую компоненту, которую мы будем высоко ценить при приеме", ‒ добавил проректор.

Волонтерский опыт необходимо документально подтвердить, предоставив книжку волонтера или иные удостоверяющую добровольческую и волонтерскую деятельность документы.