Форум "Колесо обозрения" поможет школьникам выбрать профессию

МОСКВА, 3 мая ‒ РИА Новости. Разбор уникальных кейсов студенческой жизни, интеллектуальные игры и мастер-классы для школьников и абитуриентов будут представлены в рамках программы образовательного форума "Колесо обозрения", который пройдет 12 мая в Москве.

Главная задача проекта, придуманного и реализованного Региональной общественной организацией "Ассоциация победителей олимпиад", — расширить представление учащихся школ о существующих учебных и профессиональных траекториях, помочь в выборе профессии.

Не менее остро волнует молодых людей необходимость осознать ключевые особенности предстоящей им студенческой жизни. Но не всю информацию можно получить на сайте вуза. Поэтому неформальное общение со студентами ведущих университетов организаторы называют одной из "фишек" форума. "Студент хорошо понимает школьника, в роли которого был сам еще недавно. Он и ценный совет сможет дать, и направить по нужному пути", – рассказал президент "Ассоциации победителей олимпиад" Артем Шишов.

Программа форума, к участию в котором приглашаются ученики школ и абитуриенты, а также взрослые – учителя и родители, включает разбор уникальных кейсов студенческой жизни, интеллектуальные игры и нетворкинг, увлекательные мастер-классы, выступления спикеров. В течение всего мероприятия будут доступны лаборатория, игровая комната с настольными играми, квест, консультация с психологами для учителей. Студенты прочтут авторские лекции на тему образования и поступления в высшие учебные заведения. Во второй половине дня пройдут интеллектуальные игры "Брейн-ринг", "Что? Где? Когда?", "Своя игра".