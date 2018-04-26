Мультимедийная пресс-конференция, посвященная выходу ежегодного исследования "Навигатор абитуриента: колледжи России 2018".

Участники:

— ректор Донского государственного технического университета Бессарион МЕСХИ;

— ректор Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. Игорь ПЛЕВЕ;

— директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО;

— начальник управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки Тюменского индустриального университета Альберт МАЛЬШАКОВ.

Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

В 2017 году возросло число выпускников девятых классов, которые решили продолжить обучение в техникумах и колледжах. Что изменилось в системе профобразования? Действительно ли в ближайшее время абитуриенты будут выбирать чаще колледжи, чем вузы? Каковы минимальные и максимальные баллы аттестатов учащихся, принятых на бюджет? Каков самый крупный бюджетный прием? Каков самый крупный платный прием? На какие профессии самый высокий конкурс?