Число филиалов негосударственных вузов в РФ сократилось за 4 года в 10 раз

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Количество филиалов негосударственных вузов в России за 4 года сократилось почти в 10 раз, заявил замминистра образования и науки, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в среду на расширенном заседании коллегии Минобрнауки РФ.

"За 4 года мы проверили практически каждый вуз и филиал. Было проведено 2 391 контрольно-надзорное мероприятие: плановых — 469, внеплановых — 1922 проверки. Количество аккредитованных вузов сократилось с 2605 до 1100. И я впервые назову цифру по филиалам негосударственных вузов. Их было 523, стало — 56", — сказал Кравцов.

Ранее он сообщал, что пик проверок российских вузов уже прошел, а ситуация в этой сфере стабилизировалась.

"Наша ближайшая задача… перейти в системе аккредитации вузов от формальной оценки к реальной оценке знаний, как это уже сделано в школьном образовании", — добавил Кравцов.