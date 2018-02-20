Практику для студентов организуют в ведущих федеральных медвузах Москвы

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник поручил выделить гранты трём ведущим федеральным медицинским вузам для организации практики студентам-медикам, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Встречаясь с главными врачами, слышу от них претензии на тему того, что выпускники медицинских вузов, которые к ним приходят, недостаточно подготовлены. Сами студенты выражали готовность участвовать в специальной стажировке, практике, которую могла бы организовать Москва для того, чтобы они приходили в наши поликлиники и больницы более подготовленными", — сказал Собянин на президиуме правительства города.

Как следует из материалов к заседанию, речь идёт о предоставлении грантов Первому МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова в размере 63,1 миллионов рублей каждому, а также МГМСУ им. А. И. Евдокимова в размере 17,25 миллионов рублей на реализацию проекта "Школа профессионального роста" с учётом организации практики для студентов и ординаторов.

Как доложил в ходе заседания руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, для участия в проекте от студентов и ординаторов поступило уже 360 заявок, обучение 1-го потока начнётся 26 февраля 2018 года и продлится 4 месяца.

В рамках Школы студенты 6-го курса и ординаторы 2-го года обучения, прошедшие конкурсный отбор, смогут пройти дополнительное обучение и практику в медицинских учреждениях Москвы. Набор в Школу будет проводиться по наиболее дефицитным врачебным специальностям — "педиатрия", "лечебное дело" для 6-го курса и по специальностям "педиатрия", "терапия", "общая врачебная практика", "психиатрия", "УЗИ", "рентгенология", "функциональная диагностика", "оториноларингология", "неврология" и "анестезиология-реаниматология" — для ординаторов.

В программу будут также включены углублённое изучение профильных дисциплин, модули по пациентоориентированности, врачебной этике, работе с ЕМИАС, юридическим основам работы врача. При этом освоение учебного материала и наработка навыков будет осуществляться вне отрыва от основной учебы.

Как подчеркнули в мэрии, участникам Школы будут выделены дополнительные ежемесячные стипендии в размере 25 тысяч рублей. По окончании Школы выпускники будут обязаны отработать 3 года в одном из столичных учреждений здравоохранения.