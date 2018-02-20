Практику для студентов организуют в ведущих федеральных медвузах Москвы

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник поручил выделить гранты трём ведущим федеральным медицинским вузам для организации практики студентам-медикам, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Встречаясь с главными врачами, слышу от них претензии на тему того, что выпускники медицинских вузов, которые к ним приходят, недостаточно подготовлены. Сами студенты выражали готовность участвовать в специальной стажировке, практике, которую могла бы организовать Москва для того, чтобы они приходили в наши поликлиники и больницы более подготовленными", — сказал Собянин на президиуме правительства города.
Как доложил в ходе заседания руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, для участия в проекте от студентов и ординаторов поступило уже 360 заявок, обучение 1-го потока начнётся 26 февраля 2018 года и продлится 4 месяца.
В программу будут также включены углублённое изучение профильных дисциплин, модули по пациентоориентированности, врачебной этике, работе с ЕМИАС, юридическим основам работы врача. При этом освоение учебного материала и наработка навыков будет осуществляться вне отрыва от основной учебы.
Как подчеркнули в мэрии, участникам Школы будут выделены дополнительные ежемесячные стипендии в размере 25 тысяч рублей. По окончании Школы выпускники будут обязаны отработать 3 года в одном из столичных учреждений здравоохранения.