Легендарный фотограф Дмитрий Донской выступит в фотолектории МГУ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Легенда российской фотожурналистики, начавший свою карьеру в агентстве печати "Новости" (АПН, предшественник МИА "Россия сегодня"), Дмитрий Донской станет участником Открытого фотолектория МГУ имени М.В. Ломоносова. Дмитрий Донской расскажет студентам Московского университета и всем любителям фотографии о своем творческом пути, а также поделится секретами профессионального мастерства. Встреча состоится 10 февраля в 13:00 на факультете журналистики МГУ (Моховая улица, дом 9). Вход свободный для всех желающих по предварительной регистрации.

Донской создавал политические репортажи и портреты российских государственных деятелей, актеров и спортсменов, а также много лет был личным фотографом первого президента РФ Бориса Ельцина. Донской 45 лет проработал специальным фотокорреспондентом АПН и РИА Новости, удостоен множества наград международных и российских профессиональных конкурсов.

Открытый лекторий по фотожурналистике — новый просветительский проект журфака МГУ. Раз в месяц по субботам факультет журналистики МГУ открывает двери для всех интересующихся историей, актуальными проблемами современной фотожурналистики и фотографии, а так же для тех, кто хочет побывать на знаменитом журфаке и провести выходной с пользой. Первая встреча в рамках лектория прошла 25 ноября, ее провел преподаватель факультета, многократный лауреат и член жюри международного фотоконкурса World Press Photo, фотожурналист МИА "Россия сегодня" Владимир Вяткин.

На журфаке МГУ также продолжит свою работу мастерская цифровой журналистики МИА "Россия сегодня", в рамках которой эксперты медиагруппы делятся со студентами факультета опытом создания успешных продуктов в сфере digital media. На авторских мастер-классах "Россия сегодня" слушатели узнают, как работают новостные сайты, чем отличается цифровая журналистика от радио, телевидения и печатных изданий, а также как делать успешные интернет-сайты, и каким должен быть баланс между публикацией контента на собственной платформе и созданием его на сторонних площадках.



