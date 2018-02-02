Рособрнадзор опубликует видеоконсультации к ЕГЭ-2018

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Рособрнадзор опубликует в феврале 12 видеоконсультаций для школьников по предметам ЕГЭ 2018 года, которые помогут им подготовиться к экзаменам, сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает публикацию на своем YouTube-канале видеоконсультаций по подготовке к единому государственному экзамену 2018 года", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в создании 12 видеороликов приняли участие руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2018, психологи, учителя школ и преподаватели вузов.

В видеоматериалах детально разбираются нюансы и особенности каждого предмета, даются советы по подготовке и рекомендации по выполнению отдельных заданий. Так, например, в первом видео – по обществознанию – речь пойдет об использовании кодификаторов и спецификаций, детальном разборе таких тематических блоков предмета как: "Человек и общество", "Социальные отношения", "Экономика", "Политика" и "Право".

"В этом году мы привлекли к работе над видеорекомендациями преподавателей, которые, имея большой практический опыт, поделились своими знаниями. Для нас важно, чтобы выпускники пришли на экзамены максимально доготовленными и получили заслуженные оценки", — приводятся в сообщении слова замминистра образования и науки – руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Все видеоконсультации по предметам ЕГЭ будут опубликованы в течение февраля на YouTube-канале ведомства. Помимо этого, как отметили в ведомстве, на канале уже размещены выпуски передачи "О ЕГЭ предметно" 2018 года — совместного проекта Рособрнадзора и Общественного телевидения России, в котором специалисты Федерального института педагогических измерений рассказывают о ЕГЭ и отвечают на вопросы телезрителей. Ранее Рособрнадзором также были подготовлены и размещены для свободного скачивания информационные плакаты ЕГЭ-2018.