СПбГУ и ФАС подписали соглашение о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в четверг подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

Подписание состоялось в университете, подписи под документом поставили руководитель ФАС Игорь Артемьев и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Глава ФАС напомнил журналистам о подписанном в декабре указе президента РФ "Об основных направлениях государственной политики по поддержке конкуренции". Совместная деятельность СПбГУ и ФАС, по словам Артемьева, будет направлена на реализацию положений этого указа. Ректор Кропачев в свою очередь отметил, что для СПбГУ это "и честь, и ответственность".

"Наша задача — постараться сделать все возможное, чтобы это решение президента было воплощено в жизнь. Для этого нам нужен обязательно Санкт-Петербургский университет со всеми возможными его компетенциями, возможностями в сфере образования и науки", — сказал Артемьев.

По данным пресс-службы университета, в сентябре 2017 года при участии ФАС в СПбГУ была открыта кафедра теории и практики антимонопольного регулирования, а Артемьев стал профессором вуза и возглавил совет образовательной программы магистратуры "Правовая защита экономической конкуренции". Межотраслевая магистерская программа, созданная совместно с ФАС России, направлена на подготовку квалифицированных юристов для работы в области антимонопольного и конкурентного законодательства, а также в сфере закупок, торгов и других конкурентных процедур.

"Наши мозги, они такие сегодня, и прежде всего в передовых учебных заведениях, в петербургском университете, что они могут нам сформулировать не просто цель, к которой мы можем бесконечно стремиться, а путь к решениям в установленные президентом сроки", — добавил глава ФАС.