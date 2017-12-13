Минобрнауки: власти РФ выделили ведущим вузам за десять лет 114 млрд руб

БЕЛГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Власти РФ выделили на поддержку ведущих российских вузов за последние десять лет 114 миллиардов рублей, рассказала замминистра образования и науки Людмила Огородова в среду на форуме опорных вузов.
"Общий объем средств федерального бюджета, направленный на поддержку программ развития ведущих российских университетов, за последние десять лет составил 114 миллиардов рублей", — сказала Огородова.
По ее словам, отдачу от государственных инвестиций Минобрнауки видит в повышении качества приема в ведущие университеты, качества образовательных программ, в том числе за счет их сопряжения с научными исследованиями, в развитии института магистратуры как модели наукоемкого образования, а также в увеличении объемов НИОКР и росте публикационной активности университетов в журналах, индексируемых базами данных Web of Science и Scopus.