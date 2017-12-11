Точки роста вузов РФ: отказ от научного "балласта" и правильные приоритеты

МОСКВА, 11 декабря ‒ РИА Новости. "Международные рейтинги университетов задают стандарты современной высшей школы, и задача российских вузов не только соответствовать этим стандартам, но на каком-то этапе самим начать формировать эти стандарты", ‒ заявила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, открывая в понедельник, 11 декабря видеомост Москва – Лондон – Минск – Астана на тему: "Точки роста в международных академических рейтингах".

Замминистра напомнила об успехах российских технических вузов в предметных рейтингах, назвав эти успехи "первым сигналом, что российская высшая школа на правильном пути". В предметный рейтинг THE по физическим наукам в этом году в топ-100 вошли два российских университета ‒ МФТИ (48) и МИФИ (89) ‒ участники Проекта 5-100. Еще 4 университета вошли в топ-200: МГУ, НГУ, ТПУ и СПбГУ.

По словам Людмилы Огородовой, российские университеты за период 2012-2017 годы значительно расширили свое присутствие в ведущих мировых рейтингах (включая предметные рейтинги): если в 2012 году в них входило только 15 российских вузов, то на 6 декабря 2017 года данный показатель увеличился более чем в 2,5 раза. В настоящий момент в ведущих мировых рейтингах занимают свои позиции 40 российских университетов. "Очевидно, что запуск Проекта 5-100 привлек внимание российских вузов как к теме рейтингования в целом, так и к самим моделям развития университетов", ‒ подчеркнула замминистра.

Говоря о возможных "точках роста" российских вузов, директор по данным и аналитике Times Higher Education (THE) Дункан Росс указал на то, что для России крайне важно, чтобы в международных рейтингах учитывались научные исследования в совместных международных проектах класса "мегасайенс". Другая "точка роста", по его мнению, заключается в развитии определенных предметных областей.

В частности, как рассказал пожизненный член Кембриджского университета Джон Грин, за три года Кембридж значительно улучшил позиции в международных рейтингах за счет того, что выявил свои сильные стороны, избрал четкий путь, сконцентрировал ресурсы на конкретных научных направлениях, переструктурировал научные подразделения ‒ появились новые институты, некоторые институты были закрыты. По мнению эксперта, вузы должны выявлять наиболее эффективные научные направления, идти нога в ногу со своими исследователями, чтобы все понимали стратегию развития.

"Последние 10 лет мы видим постоянный рост российских вузов", ‒ заявила региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева. При этом она добавила, что университеты РФ исторически сильны в определенных научных областях, но раньше все это сохранялось внутри страны, а сейчас мир все больше узнает о научных исследованиях российских ученых.

Вместе с тем, она разделила мнение своих коллег о необходимости "избавляться от научного балласта". "Если научная лаборатория за 27 лет своего существования ничего не добилась, ее надо закрывать, нельзя расходовать ресурсы на то, что не приносит результатов", ‒ подчеркнула Зоя Зайцева.

Кроме того, большинство международных экспертов были едины во мнении, что еще одна "точка роста" российских вузов ‒ развитие междисциплинарного подхода.



