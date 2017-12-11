Точки роста вузов РФ: отказ от научного "балласта" и правильные приоритеты

МОСКВА, 11 декабря ‒ РИА Новости. "Международные рейтинги университетов задают стандарты современной высшей школы, и задача российских вузов не только соответствовать этим стандартам, но на каком-то этапе самим начать формировать эти стандарты", ‒ заявила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, открывая в понедельник, 11 декабря видеомост Москва – Лондон – Минск – Астана на тему: "Точки роста в международных академических рейтингах".
По словам Людмилы Огородовой, российские университеты за период 2012-2017 годы значительно расширили свое присутствие в ведущих мировых рейтингах (включая предметные рейтинги): если в 2012 году в них входило только 15 российских вузов, то на 6 декабря 2017 года данный показатель увеличился более чем в 2,5 раза. В настоящий момент в ведущих мировых рейтингах занимают свои позиции 40 российских университетов. "Очевидно, что запуск Проекта 5-100 привлек внимание российских вузов как к теме рейтингования в целом, так и к самим моделям развития университетов", ‒ подчеркнула замминистра.
В частности, как рассказал пожизненный член Кембриджского университета Джон Грин, за три года Кембридж значительно улучшил позиции в международных рейтингах за счет того, что выявил свои сильные стороны, избрал четкий путь, сконцентрировал ресурсы на конкретных научных направлениях, переструктурировал научные подразделения ‒ появились новые институты, некоторые институты были закрыты. По мнению эксперта, вузы должны выявлять наиболее эффективные научные направления, идти нога в ногу со своими исследователями, чтобы все понимали стратегию развития.
Вместе с тем, она разделила мнение своих коллег о необходимости "избавляться от научного балласта". "Если научная лаборатория за 27 лет своего существования ничего не добилась, ее надо закрывать, нельзя расходовать ресурсы на то, что не приносит результатов", ‒ подчеркнула Зоя Зайцева.
Кроме того, большинство международных экспертов были едины во мнении, что еще одна "точка роста" российских вузов ‒ развитие междисциплинарного подхода.