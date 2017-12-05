Институт Пушкина открыл экспресс-курсы русского языка (РКИ) в интернете

Москва, 5 дек – РИА Новости. Экспресс-курсы русского языка как иностранного (РКИ) для всех желающих открылись на интернет-портале "Образование на русском" Государственного института русского языка (ГИРЯ) им. А.С. Пушкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Популярность русского языка по всему миру растет; это связано как со внешними экономическими связями России с другими государствами, так и с ростом туристического потока, утверждает участник разработки экспресс-курса, ассистент Факультета гуманитарных наук Школы лингвистики НИУ-ВШЭ Ольга Культепина.

"По моим наблюдениям, каждый год увеличивается число групп студентов по изучению РКИ. Многие студенты приезжают в Россию с уже отличным уровнем языка и желанием совершенствоваться. Также появляются новые ресурсы в интернете, которые отражают заинтересованное отношение к русскому языку. Например, в популярном приложении Duolingo на курс русского языка подписаны 5,81 млн студентов, и это четвертое место в рейтинге", — рассказала она РИА Новости.

Для максимальной доступности учебные материалы экспресс-курса представлены в формате МООК (Massive openonline courses). Помимо доступа к видеолекциям и сопроводительным материалам, студенты получат возможность интерактивно взаимодействовать с преподавателями и с другими обучающимися.

Программа курса рассчитана на студентов с базовым уровнем знаний русского языка. Фактически, для начала обучения нужны только желание изучать предмет и самодисциплина, сообщила эксперт. Проходить обучение можно с любых мультимедийных устройств, имеющих доступ к интернету, в том числе с мобильных телефонов. Это позволяет учиться в любую свободную минуту – практически на ходу.

Продолжительность каждого курса составляет 45 часов и состоит из 15 модулей с самостоятельной работой и тестированием, которые выходят 1 раз в неделю. По итогам обучения студентам выдается сертификат.

Курсы "РКИ А1" и "РКИ А2" разработаны в рамках федеральной целевой программы "Русский язык" Министерства образования науки РФ. Материалы подготовлены специалистами НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова.



