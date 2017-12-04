Рособрнадзор поставил задачу объективно провести итоговое сочинение

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рособрнадзор поставил задачу регионам провести итоговое сочинение для выпускников школ максимально объективно, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в Рособрнадзоре, основной срок проведения итогового сочинения – 6 декабря, в этот день его напишут более 650 тысяч участников. Никаких принципиальных изменений в процедуре проведения сочинения в этом учебном году нет.

"Это одно из самых масштабных мероприятий наряду с ЕГЭ. Нужно провести сочинение максимально объективно", — заявил в ходе селекторного совещания с субъектами РФ заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он попросил региональных министров образования обратить особое внимание на школы и муниципалитеты, в отношении которых были вопросы по объективности проведения сочинения в предыдущие годы. В обеспечении объективности проведения сочинения также примут участие общественные наблюдатели.

Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года. Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. Результатом итогового сочинения является "зачет" или "незачет". В этом году пятью направлениями итоговых сочинений станут "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество". В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена.