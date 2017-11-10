Путин поприветствовал участников Всероссийского форума 100-балльников ЕГЭ

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского образовательного конгресса "100-балльники – российские интеллектуальные ресурсы", отметив в направленной телеграмме, что своими достижениями участники форума доказали, что качественное образование в РФ можно получать по всей стране, сообщается на сайте Кремля.

Всероссийский образовательный конгресс "100-балльники – российские интеллектуальные ресурсы" проходит в Санкт-Петербурге с 9 по 11 ноября. В пятницу состоялось официальное открытие конгресса, в котором примут участие более 200 студентов, сдавших с 2014 по 2017 год на 100 баллов ЕГЭ по одному или нескольким предметам. Организаторами мероприятия выступили Санкт-петербургский госуниверситет промышленных технологий и дизайна, Российский союз молодежи и правительство Санкт-Петербурга при поддержке Рособрнадзора.

"Все участники форума убедительно проявили свой интеллектуальный потенциал и исключительное трудолюбие, сумев заработать максимальный балл на Едином государственном экзамене. Это действительно ваше большое, значимое личное достижение. И конечно отрадно, что вы представляете разные регионы России, своим примером доказывая, что качественное образование можно получить во всех уголках нашей огромной страны. Главное – настойчивость и стремление к знаниям", — говорится в телеграмме.

Президент выразил надежду, что форум послужит площадкой для интересного, плодотворного общения, позволит участникам вам встретиться с будущими работодателями, а также откроет новые возможности и пути применения способностей.