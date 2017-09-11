Программа двойного диплома: история поступления в иностранный вуз

Выпускники российских вузов успешно конкурируют с иностранцами при поступлении в магистратуру лучших университетов мира. В каких случаях имеет смысл приобретать бизнес-специальность за рубежом? Как подготовиться к сдаче экзамена по иностранному языку? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала студентка магистратуры по программе двойного диплома Миланского политехнического университета и университета Стратклайда Ирина Протасова. Узнать об опыте обучения и процессе поступления можно будет на выставке магистерских и PhD программ QS World Grad School Tour 21 октября в Москве, в которой примут участие более 30 университетов из 12 стран, включая UCL, LSE, LBS, King’s College, Rotterdam School of Management, Erasmus University и многие другие.



– Ирина, расскажите, пожалуйста, об образовании, которое вы получили до поступления в зарубежную магистратуру.



– Два года назад я закончила бакалавриат на факультете международных отношений в Санкт-Петербургском государственном университете. За время учебы я провела два семестра по обмену за рубежом, в Германии и Испании. Тогда я нашла друзей из разных стран мира, улучшила языковые навыки и расширила кругозор.

Кроме того, университет помог мне выбрать специальность по душе. Студенты нашего факультета ежегодно участвуют в качестве волонтеров в организации крупнейших российских международных форумов. Эта работа помогла мне понять, что я хочу стать профессионалом в области менеджмента проектов.



– Почему вы решили продолжить обучение за границей?





– После окончания университета я нашла работу в компании, которая занималась организацией международных конференций. Я получила полезный опыт, но уже через год поняла, что для роста в этой сфере необходимо продолжить образование.Сначала, в свободное от работы время, я изучала проектный менеджмент на одной из платформ дистанционного образования. Но в онлайн-обучении мне не хватало "человеческого" общения с профессионалами, возможности задать вопросы преподавателю, отрабатывать навыки в команде. Тогда я поставила себе цель – поступить к следующему году в магистратуру.Отыскав все возможные программы магистратуры по интересующей меня специальности, я поняла, что в России они стали появляться совсем недавно и пока не представлены в наших топовых вузах. Выбор пал на европейские университеты, ведь менеджмент пришел к нам с Запада, и лучшие бизнес-школы на сегодняшний день тоже там.– Сначала я выбрала 5 интересующих меня программ и сделала таблицу, в которую вписала требования университета к абитуриенту и сроки подачи документов. Благодаря этому я получила представление, какие документы к какому сроку мне нужно собрать, и принялась за активную работу.Месяц ушел на то, чтобы подготовиться и сдать экзамен на знание английского языка. Еще месяц я готовила такие документы, как мотивационное письмо, рекомендательные письма от профессоров и работодателей, резюме и подтверждение диплома бакалавра. Это довольно "классический" набор документов для поступления в зарубежный университет, но самое главное – подготовить их качественно, поэтому начинать работу стоит как можно раньше.Отдельно хотелось бы рассказать о роли выставки QS World Grad School Tour в процессе моего поступления. Так получилось, что эта выставка приехала вСанкт-Петербург именно во время моей активной работы над документами и привезла представителей приемной комиссии университета, который среди выбранных мной программ стоял на первом месте. Это была программа двойного диплома по международному менеджменту проектов, которая преподается в двух бизнес-школах – сначала обучение проходит в Италии, в Миланском политехническом университете, затем в Шотландии, в Университете Стратклайда.На выставке мне удалось лично пообщаться с представителем бизнес-школы Миланского политехнического университета, в дальнейшем именно он курировал мое поступление на программу. Это позволило сделать процесс поступления более понятным, легким и уже этой осенью я приступаю к обучению.– Мне очень помогло знание английского языка, приобретенное во время обучения в СПбГУ, а также семестры по обмену, благодаря которым я начала свободно владеть несколькими иностранными языками.Тем не менее, чтобы сдать экзамен по английскому языку IELTS, я записалась на подготовительные курсы. Я понимала, что, как и любой стандартный экзамен, он имеет свои особые тонкости и "подводные камни”, которые можно узнать и отработать лишь с профессионалом.Впрочем, для тех, у кого нет возможности учиться на таких курсах, существует множество печатной литературы и онлайн-ресурсов, которые могут помочь полноценно подготовиться к этому экзамену.На тот момент я уже уволилась с работы, и у меня было достаточно свободного времени, чтобы готовиться к экзамену всеми возможными способами.– Обучение в магистратуре будет длиться год, потом запланирована обязательная шестимесячная стажировка. Компанию, в которой я буду проходить стажировку в качестве менеджера по управлению проектами, я планирую искать в Европе. Мне бы хотелось попробовать себя в IT-проектах, так как сейчас мне очень интересны новые технологии. После получения степени магистра и работы в качестве менеджера проектов за границей мне хотелось бы достичь уровня международного эксперта в этой отрасли.– Мне бы очень хотелось попробовать себя в сфере стартапов, которые сейчас активно развиваются и поддерживаются на государственном уровне. Мне интересно все, что связано с интернетом вещей, цифровизацией, инновационными разработками, и в этой области мне бы хотелось найти применение своим навыкам. Я думаю, что теоретические и практические знания, а также профессиональные знакомства, приобретенные во время учебы и стажировки за границей, должны мне в этом помочь.