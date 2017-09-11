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Программа двойного диплома: история поступления в иностранный вуз

11:1311.09.2017
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© Fotolia / Igor MojzesСтуденты на лекцииСтуденты на лекции
© Fotolia / Igor Mojzes

Выпускники российских вузов успешно конкурируют с иностранцами при поступлении в магистратуру лучших университетов мира. В каких случаях имеет смысл приобретать бизнес-специальность за рубежом? Как подготовиться к сдаче экзамена по иностранному языку? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала студентка магистратуры по программе двойного диплома Миланского политехнического университета и университета Стратклайда Ирина Протасова. Узнать об опыте обучения и процессе поступления можно будет на выставке магистерских и PhD программ QS World Grad School Tour 21 октября в Москве, в которой примут участие более 30 университетов из 12 стран, включая UCL, LSE, LBS, King’s College, Rotterdam School of Management, Erasmus University и многие другие.

– Ирина, расскажите, пожалуйста, об образовании, которое вы получили до поступления в зарубежную магистратуру.

– Два года назад я закончила бакалавриат на факультете международных отношений в Санкт-Петербургском государственном университете. За время учебы я провела два семестра по обмену за рубежом, в Германии и Испании. Тогда я нашла друзей из разных стран мира, улучшила языковые навыки и расширила кругозор.
Кроме того, университет помог мне выбрать специальность по душе. Студенты нашего факультета ежегодно участвуют в качестве волонтеров в организации крупнейших российских международных форумов. Эта работа помогла мне понять, что я хочу стать профессионалом в области менеджмента проектов.

– Почему вы решили продолжить обучение за границей?

Владислав Вершинин
© Из личного архива Владислава Вершинина
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– После окончания университета я нашла работу в компании, которая занималась организацией международных конференций. Я получила полезный опыт, но уже через год поняла, что для роста в этой сфере необходимо продолжить образование.
Сначала, в свободное от работы время, я изучала проектный менеджмент на одной из платформ дистанционного образования. Но в онлайн-обучении мне не хватало "человеческого" общения с профессионалами, возможности задать вопросы преподавателю, отрабатывать навыки в команде. Тогда я поставила себе цель – поступить к следующему году в магистратуру.
Отыскав все возможные программы магистратуры по интересующей меня специальности, я поняла, что в России они стали появляться совсем недавно и пока не представлены в наших топовых вузах. Выбор пал на европейские университеты, ведь менеджмент пришел к нам с Запада, и лучшие бизнес-школы на сегодняшний день тоже там.

– Как вы готовились к поступлению в магистратуру?

– Сначала я выбрала 5 интересующих меня программ и сделала таблицу, в которую вписала требования университета к абитуриенту и сроки подачи документов. Благодаря этому я получила представление, какие документы к какому сроку мне нужно собрать, и принялась за активную работу.
Месяц ушел на то, чтобы подготовиться и сдать экзамен на знание английского языка. Еще месяц я готовила такие документы, как мотивационное письмо, рекомендательные письма от профессоров и работодателей, резюме и подтверждение диплома бакалавра. Это довольно "классический" набор документов для поступления в зарубежный университет, но самое главное – подготовить их качественно, поэтому начинать работу стоит как можно раньше.
Отдельно хотелось бы рассказать о роли выставки QS World Grad School Tour в процессе моего поступления. Так получилось, что эта выставка приехала в
Санкт-Петербург именно во время моей активной работы над документами и привезла представителей приемной комиссии университета, который среди выбранных мной программ стоял на первом месте. Это была программа двойного диплома по международному менеджменту проектов, которая преподается в двух бизнес-школах – сначала обучение проходит в Италии, в Миланском политехническом университете, затем в Шотландии, в Университете Стратклайда.
На выставке мне удалось лично пообщаться с представителем бизнес-школы Миланского политехнического университета, в дальнейшем именно он курировал мое поступление на программу. Это позволило сделать процесс поступления более понятным, легким и уже этой осенью я приступаю к обучению.

– По-видимому, вам понадобилось подтвердить знание английского языка. Как вы готовились к этому экзамену?

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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– Мне очень помогло знание английского языка, приобретенное во время обучения в СПбГУ, а также семестры по обмену, благодаря которым я начала свободно владеть несколькими иностранными языками.
Тем не менее, чтобы сдать экзамен по английскому языку IELTS, я записалась на подготовительные курсы. Я понимала, что, как и любой стандартный экзамен, он имеет свои особые тонкости и "подводные камни”, которые можно узнать и отработать лишь с профессионалом.
Впрочем, для тех, у кого нет возможности учиться на таких курсах, существует множество печатной литературы и онлайн-ресурсов, которые могут помочь полноценно подготовиться к этому экзамену.
На тот момент я уже уволилась с работы, и у меня было достаточно свободного времени, чтобы готовиться к экзамену всеми возможными способами.

– Как вы планируете применять знания, которые получите в магистратуре?

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© Fotolia / Nichizhenova Elena
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– Обучение в магистратуре будет длиться год, потом запланирована обязательная шестимесячная стажировка. Компанию, в которой я буду проходить стажировку в качестве менеджера по управлению проектами, я планирую искать в Европе. Мне бы хотелось попробовать себя в IT-проектах, так как сейчас мне очень интересны новые технологии. После получения степени магистра и работы в качестве менеджера проектов за границей мне хотелось бы достичь уровня международного эксперта в этой отрасли.

– Какой хотели бы видеть свою будущую карьеру в России?

– Мне бы очень хотелось попробовать себя в сфере стартапов, которые сейчас активно развиваются и поддерживаются на государственном уровне. Мне интересно все, что связано с интернетом вещей, цифровизацией, инновационными разработками, и в этой области мне бы хотелось найти применение своим навыкам. Я думаю, что теоретические и практические знания, а также профессиональные знакомства, приобретенные во время учебы и стажировки за границей, должны мне в этом помочь.

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В России
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