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Школа перспективных исследований научит выбирать с открытыми глазами

10:3801.09.2017
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкСтуденты на занятиях в Южно-Уральском государственном аграрном университете в ЧелябинскеСтуденты на занятиях в Южно-Уральском государственном аграрном университете в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В День знаний впервые распахнутся двери Школы перспективных исследований Тюменского государственного университета – творческого научно-образовательного пространства, интегрированного в мировые академические и профессиональные сети.

Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Новое научно-образовательное подразделение вуза-участника Проекта 5-100 рассчитано на талантливых абитуриентов, желающих комплексно изучать социогуманитарные дисциплины, а также биологию и IT. 

"Мы создаем школу мирового класса, где выбрать себе профиль подготовки можно не второпях и не с закрытыми глазами. Два года все студенты учатся вместе, а потом решают, хотят ли они специализироваться в экономике, социологии или, например, в медиа", – рассказал руководитель школы, обладатель степени PhD (Университет Калифорнии в Беркли) Андрей Щербенок.

Он также сообщил, что специализация займет треть всего учебного времени на бакалавриате, другая треть – курсы по выбору. И наконец, последняя треть – это так называемое "ядро", core curriculum, обязательная программа, направленная на тренировку критического и аналитического мышления, умения ориентироваться в глобальных трендах, коммуникативных компетенциях. 

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© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
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По словам директора, преподавать в школе будут люди, получившие докторскую степень одного из мировых университетов, активные исследователи, признанные в общероссийском и международном пространстве. Основной акцент в расписании сделан на семинарский формат.

В аудитории будут работать не более 20 студентов, что позволит обеспечить интерактивность и высокую включенность в учебный процесс.

Среди профилей подготовки – социология и антропология, экономика, культурные исследования, кино и медиа, информационные технологии. Часть предметов будет преподаваться на английском языке. Также для всех студентов будут проводиться бесплатные курсы английского языка. Предусмотрено создание 50 авторских курсов, спроектированных приглашенными в школу профессорами в соответствии с их исключительными компетенциями.

Студенты на лекции. Архивное фото
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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Школа располагается в отдельном здании, которое реконструировано по мировым стандартам. Вместо традиционных поточных аудиторий первокурсников ждут небольшие пространства с прозрачными стенами для семинаров, брейк-аутов, самостоятельной работы, как индивидуальной, так и групповой. Уютные кафе, где можно беседовать или сидеть с ноутбуком.

"Студент, поступивший в школу, окажется в другом мире. Физически он будет пребывать по-прежнему в Тюмени, а интеллектуально – в открытом мировом пространстве знаний", – пояснил собеседник агентства.

В рамках Проекта 5-100 вузы наращивают свой научно-исследовательский потенциал, приводят состав и качество образовательных программ к мировому уровню. Участвующий в проекте Тюменский государственный университет открыл в 2017 году Школу перспективных исследований – бакалавриат, сфокусированный на исследовании актуальных проблем мирового социогуманитарного знания.

В результате конкурсного отбора в школу из разных городов и стран приедут 40 преподавателей, которые работали и учились в ведущих университетах мира. И, в частности, Гарварде, Калифорнийском университете в Дейвисе, Мэрилендском университете.

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