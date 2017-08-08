Интерес к IT и медиа у абитуриентов 2017 года возрос

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Абитуриенты в 2017 году показали возросший интерес к специальностям в сфере IT и медиа, рассказали представители вузов на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании-2017.

"То, что связано с медиа, с коммуникациями — это примета времени. Это, видимо, какой-то устойчивый тренд. И у нас это очень сильно выражено", — рассказал первый проректор ВШЭ Вадим Радаев.

Он пояснил, что больше всего в Высшую школу экономики абитуриенты поступают на специальности экономики и маркетинга. Но уже не первый год отмечается тенденция интереса к сфере коммуникаций.

"Идут уже не первый год, даже не идут, а валом валят на коммуникационные дисциплины: иностранные языки, межкультурные коммуникации, в нашем случае. Бешеные конкурсы уже не первый год. Реклама и связи с общественностью — бешеные притоки", — сказал он.

По словам ректора МПГУ Алексея Лубкова, специальности, связанные с медиа и журналистикой, также лидируют в вузе среди гуманитарных направлений. В этом году конкурс на эту специальность составил 35 человек на место, а проходной балл достиг 276 баллов.

Как отметил проректор ВШЭ, начал повышаться интерес выпускников школ также и к компьютерным наукам: прикладная математика, программная инженерия, IT.

"Сюда приток увеличивается, причем качество студентов возрастает тоже", — сказал Радаев.

По словам проректора по учебной работе МФТИ Артема Воронова, в вуз почти на балл вырос проходной балл на IT-специальности.

"Вообще современная молодежь, несмотря на то, что мы физико-технический институт, приходит к нам, и хотят у нас изучать IT на стыке программирования и математики", — сказал он.

Воронов также сообщил, что вуз начал развивать также цифровую педагогику, которая включает в себя онлайн-работу со школьниками, помогает им выстроить свое портфолио и рассчитать вероятность поступления.