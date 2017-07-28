Рособрнадзор частично лишил аккредитации Самарскую гуманитарную академию

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Рособрнадзор частично лишил государственной аккредитации Самарскую гуманитарную академию по направлениям подготовки "Экономика" и "Юриспруденция", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в результате проведенных проверок в период с 21 июля по 27 июля 2017 года Рособрнадзором лишена государственной аккредитации Самарская гуманитарная академия по направлениям подготовки "38.00.00 Экономика и управление (среднее профессиональное образование)" и "40.00.00 Юриспруденция (магистратура, среднее профессиональное образование)".

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.