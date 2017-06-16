Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошла в штатном режиме

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, которую выпускники российских школ сдавали в течение двух дней, прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Устная часть экзамена по иностранным языкам, которую участники основного периода ЕГЭ-2017 сдавали 15 и 16 июня, прошла в штатном режиме", — говорится в сообщении.

ЕГЭ проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Письменную часть школьники написали во вторник. По данным Рособрнадзора, заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку в оба предусмотренных расписанием дня подали около 76,5 тысячи участников. Немецкий язык сдавали около 2 тысяч участников, французский — около 1 тысячи, испанский — около 200 участников.

Устная часть была введена в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение ее сдавать участник экзамена принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную (оценивается до 80 баллов) и устную части (до 20 баллов). Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Для проведения устного экзамена могут также использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. Продолжительность устной части экзамена — 15 минут.

"Хотя устный экзамен является добровольным, но на него записались практически все участники ЕГЭ по иностранному языку. Мы видим, что устный экзамен востребован выпускниками", — приводятся в сообщении слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены участникам не позднее 30 июня.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.