МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Доступные для инвалидов вузы появятся в каждом федеральном округе, приводит слова заместителя министра труда и социальной защиты РФ Григория Лекарева пресс-служба ведомства.

"Минобрнауки работает вместе с нами над тем, чтобы создать ресурсные учебно-методологические центры на базе ведущих университетов, чтобы в каждом федеральном округе было два-три таких университета. Это даст возможность инвалидам получить образование в вузе и станет примером для других вузов, чтобы они тоже подтягивались к этим стандартам", — сказал он.

Отмечается, что замминистра также рассказал о результатах в сфере инклюзивного школьного образования.

"За последние пять лет нам удалось значительно продвинуться в вопросах обеспечения доступности школьного образования для инвалидов. Порядка 20% школ стали сейчас доступными, а стартовали мы с уровня в 2%", — сказал он.

Также Лекарев затронул тему трудоустройства инвалидов, отметив, что по данному направлению разрабатываются два законопроекта. Отмечается, что первый законопроект касается сопровождаемого содействия занятости инвалидов, в частности будут выявляться и устраняться барьеры физического и транспортного характера по пути на работу. Также законопроект предусматривает предоставление наставника для инвалида из числа сотрудников организации. Второй законопроект предполагает внесение изменений в механизм квотирования рабочих мест для инвалидов.