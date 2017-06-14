Васильева заявила о необходимости усиления кафедр теологии в РФ

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила о необходимости усиления кафедр теологии в российском образовательном и научном пространстве.

Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.

Ранее Васильева сообщила, что в среду Минюст подписал приказ о признании научных степеней по специальности "теология".

"Мне кажется, что особое внимание нам нужно обратить на подготовку научных кадров. Поэтому встает следующий вопрос – это укрепление, усиление кафедр теологии", — сказала Васильева на первой Всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве".

По словам министра, пришло время, чтобы приложить все усилия для подготовки специалистов в данной области.