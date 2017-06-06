В Сибири начнут готовить специалистов по лесной геномике

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сибирский федеральный университет (СФУ) запускает магистерскую программу по лесной геномике, в рамках которой будут готовить специалистов со знанием закономерностей функционирования генома различных организмов, прежде всего лесных.

Запуск нового магистерского направления обусловлен не только потребностью региона, но и мировыми тенденциями в области естественнонаучных исследований.

"С открытием большого числа молекулярно-генетических лабораторий, увеличением объема геномных исследований возросла и потребность в соответствующих специалистах. Это, в свою очередь, является маркером перспективности данного курса и залогом высокой востребованности его выпускников", – говорит руководитель магистерской программы "Геномика и биоинформатика", доктор физико-математических наук Михаил Садовский.

При этом заведующая базовой кафедрой защиты и современных технологий мониторинга лесов, доктор биологических наук Ирина Ямских отмечает, что подготовка кадров в этом направлении позволит вывести геномные исследования в вузе на качественно новый уровень.

В частности, по ее словам, "станет возможным получение эталонных геномов основных лесообразующих пород нашей страны и микроорганизмов, которые вызывают заболевания и катастрофическое усыхание лесов". Полученные знания могут быть эффективно использованы для создания селекционных и природоохранных программ.

Магистры СФУ в области лесной геномики смогут осуществлять профессиональную деятельность в научно-исследовательских институтах системы РАН и Минздрава РФ, в центрах "Рослесозащиты".

По оценкам экспертов, российский рынок геномики продолжает активно формироваться. Основными центрами подготовки кадров в этой сфере остаются Москва и Санкт-Петербург. Между тем потребность в специалистах-генетиках в Сибири крайне высока. Неслучайно именно геномные исследования являются одним из приоритетных направлений научной деятельности СФУ.

На базе университета действуют Центр геномных исследований и Лаборатория лесной геномики, активно применяющие инновационные методы секвенирования генома хвойных деревьев Сибири. По мере развития Центра планируются также глубокие исследования геномов других хозяйственно-важных видов растений и животных, а также медико-генетические исследования генома человека.

Магистратура по лесной геномике в СФУ будет запущена в сентябре 2017 года. Всего на этот профиль подготовки заявлено 10 бюджетных мест.

В рамках его реализации запланировано чтение таких курсов, как "Геномика", "Основы биоинформатики", "Практическая биоинформатика", "Популяционная генетика". В распоряжение магистров поступит новейшее оборудование, закупленное СФУ в рамках реализации своих инновационных программ, а также оборудование партнеров.