Мультимедийный круглый стол, посвященный вопросам художественного образования и приуроченный к отмечаемому 1 июня Международному дню детей.

Участники:

— ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова Анатолий ЛЮБАВИН;

— президент Творческого союза художников России Константин ХУДЯКОВ;

— руководитель Центра непрерывного художественного образования Борис НЕМЕНСКИЙ;

— преподаватель кафедры "Кино и современное искусство" РГГУ Лариса ГРИНБЕРГ;

— и.о. директора Московского академического художественного лицея при Российской академии художеств, скульптор Дмитрий ГУБАНОВ;

— продюсер Алексей БОКОВ.

В рамках мероприятия речь шла о перспективах и формах развития художественного образования, его целях и значении в общем социокультурном совершенствовании российского общества.