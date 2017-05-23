Эксперты раскрыли выгоду от школьных олимпиад

МОСКВА, 23 мая ‒ РИА Новости. Ведущие вузы страны готовы зачислить каждого победителя и призера заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников без вступительных экзаменов на направление обучения, соответствующее профилю олимпиады. Об этом заявили представители российских университетов на круглом столе "Как поступить в российский вуз по результатам олимпиад школьников", который состоялся во вторник в МИА "Россия сегодня".

Всероссийская олимпиада по 24 предметам проводится среди одаренных школьников России. Как напомнила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина, победители и призеры других школьных олимпиад из перечня Минобрнауки зачисляются в вуз при условии, что балл ЕГЭ по профильному предмету составляет не менее 75 баллов, а в некоторых вузах и выше.

Директор ГАОУ ДПО города Москвы "Центр педагогического мастерства" Иван Ященко подчеркнул, что главная роль олимпийского школьного движения ‒ проявление интереса, возможность реализовать принцип "каждый ребенок талантлив". По его словам, школьник может попробовать себя в разных областях, и это будет для него отличным психологическим стимулом. "Умных детей становится больше, мы видим заказ государства на развитие таланта", ‒ подчеркнул эксперт.

Он посоветовал всем олимпиадникам "попробовать свои силы в массовых этапах олимпиад по разным предметам, спокойно относиться к формальным неудачам, не воспринимать участие в олимпиадах как гарантию дальнейшего поступления в вуз, а после победы не расслабляться".

По словам президента Ассоциации победителей олимпиад Артема Шишова, "участие в олимпиадах ‒ системная и трудная работа, для достижения высоких результатов требуется 2-3 года серьезной подготовки".

Проректор НИУ "Высшая школа экономики" Вячеслав Башев привел данные, согласно которым 36 процентов поступивших на бюджет в 2016 году ‒ призеры и победители олимпиад. "Это мотивированные в определенных предметных областях дети, статистика показывает, что в дальнейшем они продолжают хорошо учиться", ‒ подчеркнул проректор. Однако в этом году ВШЭ увеличила минимальный проходной балл ЕГЭ по физике для олимпиадников до 85 баллов.

Заместитель декана факультета довузовской подготовки, помощник проректора по учебной работе, ответственный секретарь приемной комиссии МГИМО МИД России Игорь Путинцев сообщил, что за последние 2 года количество победителей олимпиад выросло в полтора раза, в вузе есть 4 программы, которые полностью состоят из олимпиадников. "Если на 10-15 бюджетных мест придет 30 победителей и призеров олимпиад, вуз сделает так, что поступят все", ‒ заверил он.

"Мы олимпиадников любим", ‒ поддержал коллегу начальник управления организации учебной деятельности и обеспечения приема в университет учебного департамента НИЯУ МИФИ Игорь Цветков. "У нас 35 процентов бюджетников ‒ победители и призеры олимпиад", ‒ отметил он, добавив, что дальнейшие "срезы знаний" показывают, что их успеваемость выше, чем у абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ.

Директор Центра довузовской подготовки и организации приема, ответственный секретарь приемной комиссии НИТУ "МИСиС" Мария Баранова сообщила, что победители или призеры профильной олимпиады для школьников могут получить в вузе дополнительную премию "Best MISIS". Ежемесячная прибавка к академической стипендии составляет 20 тысяч рублей.

Представители МГИМО, МИФИ и ВШЭ сообщили о том, что материально поддерживают успешных студентов, но не по результатам олимпиад, а по результатам их обучения в вузе.

Как добавила Наталья Тюрина, ежегодно 1200 студентам, победившим в олимпиадах, присуждается грант президента РФ в размере 20 тысяч рублей (ежемесячно на весь период обучения). Эксперты пояснили, что получить такую поддержку можно, взяв на себя обязательства хорошо учиться, а после окончания вуза работать в России.

До 26 июля победители и призеры олимпиад должны принести свои документы в выбранные в вузы. 29 июля ‒ дата зачисления абитуриентов, поступающих вне конкурса.



