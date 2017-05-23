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В России

Эксперты раскрыли выгоду от школьных олимпиад

18:0423.05.2017
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МОСКВА, 23 мая ‒ РИА Новости. Ведущие вузы страны готовы зачислить каждого победителя и призера заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников без вступительных экзаменов на направление обучения, соответствующее профилю олимпиады. Об этом заявили представители российских университетов на круглом столе "Как поступить в российский вуз по результатам олимпиад школьников", который состоялся во вторник в МИА "Россия сегодня".

Всероссийская олимпиада по 24 предметам проводится среди одаренных школьников России. Как напомнила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина, победители и призеры других школьных олимпиад из перечня Минобрнауки зачисляются в вуз при условии, что балл ЕГЭ по профильному предмету составляет не менее 75 баллов, а в некоторых вузах и выше.     

Как поступить в российский вуз по результатам олимпиад школьников
© РИА Новости
Как поступить в российский вуз по результатам олимпиад школьников
Директор ГАОУ ДПО города Москвы "Центр педагогического мастерства" Иван Ященко подчеркнул, что главная роль олимпийского школьного движения ‒ проявление интереса, возможность реализовать принцип "каждый ребенок талантлив". По его словам, школьник может попробовать себя в разных областях, и это будет для него отличным психологическим стимулом. "Умных детей становится больше, мы видим заказ государства на развитие таланта", ‒ подчеркнул эксперт.

Он посоветовал всем олимпиадникам "попробовать свои силы в массовых этапах олимпиад по разным предметам, спокойно относиться к формальным неудачам, не воспринимать участие в олимпиадах как гарантию дальнейшего поступления в вуз, а после победы не расслабляться".

По словам президента Ассоциации победителей олимпиад Артема Шишова, "участие в олимпиадах ‒ системная и трудная работа, для достижения высоких результатов требуется 2-3 года серьезной подготовки".

Проректор НИУ "Высшая школа экономики" Вячеслав Башев привел данные, согласно которым 36 процентов поступивших на бюджет в 2016 году ‒ призеры и победители олимпиад. "Это мотивированные в определенных предметных областях дети, статистика показывает, что в дальнейшем они продолжают хорошо учиться", ‒ подчеркнул проректор. Однако в этом году ВШЭ увеличила минимальный проходной балл ЕГЭ по физике для олимпиадников до 85 баллов.

Как поступить в российский вуз по результатам олимпиады
© РИА Новости, Инфографика
Как поступить в российский вуз по результатам олимпиады
Заместитель декана факультета довузовской подготовки, помощник проректора по учебной работе, ответственный секретарь приемной комиссии МГИМО МИД России Игорь Путинцев сообщил, что за последние 2 года количество победителей олимпиад выросло в полтора раза, в вузе есть 4 программы, которые полностью состоят из олимпиадников. "Если на 10-15 бюджетных мест придет 30 победителей и призеров олимпиад, вуз сделает так, что поступят все", ‒ заверил он. 

"Мы олимпиадников любим", ‒ поддержал коллегу начальник управления организации учебной деятельности и обеспечения приема в университет учебного департамента НИЯУ МИФИ Игорь Цветков. "У нас 35 процентов бюджетников ‒ победители и призеры олимпиад", ‒ отметил он, добавив, что дальнейшие "срезы знаний" показывают, что их успеваемость выше, чем у абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ.

Директор Центра довузовской подготовки и организации приема, ответственный секретарь приемной комиссии НИТУ "МИСиС" Мария Баранова сообщила, что победители или призеры профильной олимпиады для школьников могут получить в вузе дополнительную премию "Best MISIS". Ежемесячная прибавка к академической стипендии составляет 20 тысяч рублей.  

Представители МГИМО, МИФИ и ВШЭ сообщили о том, что материально поддерживают успешных студентов, но не по результатам олимпиад, а по результатам их обучения в вузе.  

Как добавила Наталья Тюрина, ежегодно 1200 студентам, победившим в олимпиадах, присуждается грант президента РФ в размере 20 тысяч рублей (ежемесячно на весь период обучения). Эксперты пояснили, что получить такую поддержку можно, взяв на себя обязательства хорошо учиться, а после окончания вуза работать в России.   

До 26 июля победители и призеры олимпиад должны принести свои документы в выбранные в вузы. 29 июля ‒ дата зачисления абитуриентов, поступающих вне конкурса. 


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