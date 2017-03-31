Эксперт: выпускники профобразования не соответствуют ожиданиям бизнеса

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В ходе расширенного заседания комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам образования "Повышение качества среднего профессионального образования практико-ориентированного (дуального) обучения" вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян заявил о значительном расхождении между потребностями бизнеса и образовательными программами структур, готовящих кадры для города.

По мнению спикера, выпускники среднего профессионального образования столицы "не совсем соответствуют ожиданиям, которые возлагает на них бизнес".

Он сообщил, что недавнее совещание в Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, где рассматривались вопросы, связанные с профессиональным образованием, выявило "колоссальное расхождение между данными, которые выдают департаменты, и данными бизнес-структур, занятых подготовкой профессиональных кадров от имени или в интересах тех или иных компаний".

"Специальности, в которых заинтересован бизнес, вообще не проходят ни по одной из статей потребностей и прогнозов", – добавил он.

Принятая методология прогнозирования вакансий на рынке труда, по его словам, никак не связана с реальностью. "Если прогноз строится на основании опроса 571 предприятия при наличии миллиона предприятий в городе, то достаточно тяжело оценить его правдивость и приближенность к жизни", – посетовал спикер.

Он выразил надежду на то, что наряду с подготовкой молодежи, колледжи найдут для себя возможность заняться переквалификацией существующих кадров. "Это одна из статей, в том числе, внебюджетных доходов", – заметил участник заседания.

Он сообщил, что в комитете намерены организовать пилотный проект на базе одного из колледжей, где будут применены "совершенно иные методики оценки кадровых потребностей предприятий, а также их привлечения к организации программ обучения с учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта".



