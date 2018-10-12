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Наука в университете

Эмоциональный ИИ сможет сказать: "У меня нет настроения работать"

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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаИскусственный интеллект можно вырастить, считает экспертИскусственный интеллект можно вырастить, считает эксперт
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
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Исследования в области искусственного интеллекта сегодня находятся на передовом крае науки и занимают одно из важных мест в работе ученых Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). Какие разработки сегодня ведутся в этой сфере? Что стоит за желанием ученых научить машину творчеству? Об этом в дни работы XX Международной научно-технической конференции "Нейроинформатика-2018" корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал профессор Института интеллектуальных кибернетических систем (НИЯУ МИФИ) Алексей Самсонович.

—  Алексей Владимирович, некоторое время назад вы рассказывали про создание виртуального помощника композитора. Вас привлекает моделирование творческого мышления? 

Так художник представил себе работу искусственного интеллекта на базе нейронной сети
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Fotolia / jim
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— Вообще, меня привлекает задача создания искусственного интеллекта человеческого уровня, в частности, эмоционального интеллекта. Это необходимо для того, чтобы сделать будущих виртуальных агентов совместимыми с людьми. Люди не воспринимают нечто как живое, если оно не в состоянии понимать эмоции и выражать эмоции.

Для успеха искусственного интеллекта в целом необходима его совместимость с людьми. Они должны воспринимать его как равного партнера, а не как средство для достижения целей. Такое возможно только на основе взаимопонимания. 

А то, что в данный момент я сфокусировался на творчестве, – это, скорее, промежуточный шаг. Конечная цель для меня – не творчество и не искусственный интеллект, занимающийся искусством (хотя это, безусловно, важная и интересная задача). Это лишь звено на цепочке шагов к искусственному интеллекту человеческого уровня. 

© AFP 2018Роботы Qrio танцуют аргентинское танго в Токио, Япония. 2005 год
© AFP 2018
Роботы Qrio танцуют аргентинское танго в Токио, Япония. 2005 год
Сначала нам нужно было продемонстрировать неотличимость искусственного интеллекта от человека в ограниченном окружении, что мы и сделали полтора-два года назад. Потом нужно было двигаться дальше, все еще оставаясь в рамках "игрушечных" задач. Мы поставили цель не просто пройти тест Тьюринга (тест для определения "разумности" машины – ред.), а создать некий творческий продукт – например, произведение искусства – совместно человеком и искусственным интеллектом.

В этом направлении в мире сегодня уже сделано немало, и трудно было бы превзойти эти достижения. Но мы и не пытаемся этого сделать, потому что наш подход совершенно другой, он основан на когнитивной архитектуре, а не на нейросетях, как у большинства других исследователей. Там цели достигаются фактически без какого-либо понимания механизмов творческого процесса человека, что не позволяет созданному искусственному интеллекту двигаться дальше того, ради чего он был создан. А наш подход основан на том, что решая определенную задачу, мы выясняем общие принципы и вырабатываем понимание, позволяющее нам решать следующие задачи.

—  Входит ли в ваши планы создание виртуального художника?

— Я дал нескольким студентам такую задачу. Идея у нас была простая. В начале XX века творил известный художник, один из основателей абстракционизма, Пит Мондриан. Многие из его высоко оцененных картин представляют собой прямоугольники, разбитые на большое количество меньших прямоугольников разного цвета. 

Роботы среди людей: что они делают и как их распознать
© РИА Новости, Инфографика
Роботы среди людей: что они делают и как их распознать
Я предложил следующее: создать искусственный интеллект, который будет заново раскрашивать репродукции картин Мондриана, "не зная" ничего о раскраске оригиналов. И предложить испытуемым два набора картин, чтобы они не знали, где что, и сравнили, который лучше. Кто знает, может быть, наш искусственный интеллект и победит? Ранее мы уже создали семантическую карту цветов, позволяющую отличать приятные цвета от неприятных.

—  Когда вы всему научите искусственный интеллект, и он вступит в эмоциональный и интеллектуальный контакт с человеком, как это можно будет использовать?

— Я думаю, что это будет использовано повсюду. Через три года, а то и раньше, все интеллектуальные средства, даже операционная система компьютера или смартфона, будут обладать элементами эмоционального интеллекта. Смартфоны уже сейчас позволяют нам в сообщениях передавать эмоции, и даже распознают их на лице человека. Я не знаю, насколько это полезно, но может быть, это нравится людям. 

Я отчасти даже доволен, что все повально увлечены глубокими нейросетями, потому что если бы они, так же как и я, увлеклись когнитивными архитектурами, мне бы пришлось заниматься чем-то другим. 

—  Вы не боитесь, что эмоционально обученная машина в какой-то момент начнет проявлять не те эмоции, которые от нее ждут, и скажет: "У меня нет настроения работать"? 

— Хотите верьте, хотите нет, но на Западе исследователи ставят именно такую цель – создать интеллектуальные агенты, которые способны восстать против своего хозяина. Считается, что это полезно, потому что иначе они не смогут отказаться от глупых заданий. 

Когда я услышал об этом впервые от своего шефа четыре года назад, я спросил: "Чем это отличается от лифта, который не едет, когда вы нажимаете кнопку?" Он рассмеялся и сказал: "Надеюсь, что в нашем здании такого не случится". 

—  Нет ли здесь какой-то опасности? 

Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia / Mopic
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— Нет, во всяком случае, связанной с искусственным интеллектом. Опасность в другом – все эти гиганты вроде Google и Microsoft заставят нас думать так, как думают их нейросети, и мы утратим способность мыслить по-человечески. Но это будет дело рук людей, а не искусственного интеллекта. 

—  А каких-нибудь приятных для человечества открытий в этой сфере вы ждете в ближайшие годы? 

— Да, конечно. Я думаю, многие сейчас ждут "большого прорыва" в искусственном интеллекте. По-моему, для этого прежде всего должно измениться отношение человека к искусственному интеллекту. Недавно на лекции меня спросили: "Зачем искусственному интеллекту эмоции, если нам от него нужно только, чтобы он наилучшим образом решил поставленную перед ним задачу?" Я считаю, что именно в такой постановке вопроса и кроется ошибка: искусственный интеллект должен сам найти задачу, которую нужно решить, и должен сам поставить ее. При этом он должен восприниматься нами как интеллектуально равный партнер, с которым можно взаимодействовать как с равным, на принципах доверия и взаимопонимания. 

Находясь под контролем человека, искусственный интеллект все же должен действовать в значительной степени самостоятельно. Или он должен быть неким дополнением человека, его ассистентом или расширением человеческого мозга.

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