Одна из задач научных разработок — активное практическое применение новых технологий и их внедрение на предприятиях. Этот же посыл – неразрывная связь науки и технологий – лежит в основе российской системы высшего образования. Университетские научные лаборатории работают над прогрессивными решениями, и лучшие из них отмечаются государственными премиями. Малоизвестные факты о технологиях, повлиявших на развитие российских отраслей производства, — в фотоленте, подготовленной "Социальным навигатором" МИА "Россия сегодня" совместно с НИТУ "МИСиС" к столетнему юбилею со дня основания университета.
Сплав науки и технологий: за что дают государственные премии
На фото: современное трубопрокатное производство.
На фото: современное трубопрокатное производство.
На фото: один из представителей группы редкоземельных металлов - европий.
На фото: один из представителей группы редкоземельных металлов - европий.
На фото: Председатель правительства России Дмитрий Медведев (второй справа) во время посещения Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Справа - президент ОАО "НЛМК" Олег Багрин. Слева председатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин.
18 июля 2014 г.
На фото: Председатель правительства России Дмитрий Медведев (второй справа) во время посещения Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Справа - президент ОАО "НЛМК" Олег Багрин. Слева председатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин.
18 июля 2014 г.
На фото: глава правительства РФ Владимир Путин (2008 - 2012 гг.) знакомится с работой рудника по добыче алмазов на кимберлитовой трубке "Мир". Справа - президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров (2002 - 2010 гг.). 21 августа 2009 г.
На фото: глава правительства РФ Владимир Путин (2008 - 2012 гг.) знакомится с работой рудника по добыче алмазов на кимберлитовой трубке "Мир". Справа - президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров (2002 - 2010 гг.). 21 августа 2009 г.
На фото: роботизированный участок очистки и упаковки катодов завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме.
На фото: роботизированный участок очистки и упаковки катодов завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме.
На фото: кобальтсодержащий постоянный магнит.
На фото: кобальтсодержащий постоянный магнит.
На фото: лабораторная посуда из платины.
На фото: лабораторная посуда из платины.
На фото: очистка и полировка мерных слитков из золота на Новосибирском аффинажном заводе.
На фото: очистка и полировка мерных слитков из золота на Новосибирском аффинажном заводе.
На фото: разгрузка угля на Рефтинской тепловой электростанции ПАО "Энел Россия".
На фото: разгрузка угля на Рефтинской тепловой электростанции ПАО "Энел Россия".
На фото: рабочий поводит сварочные работы во время сборки реактора в "чистой зоне" энергоблока БН-800 на Белоярской атомной электростанции (БАЭС).
На фото: рабочий поводит сварочные работы во время сборки реактора в "чистой зоне" энергоблока БН-800 на Белоярской атомной электростанции (БАЭС).
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