Сплав науки и технологий: за что дают государственные премии

Одна из задач научных разработок — активное практическое применение новых технологий и их внедрение на предприятиях. Этот же посыл – неразрывная связь науки и технологий – лежит в основе российской системы высшего образования. Университетские научные лаборатории работают над прогрессивными решениями, и лучшие из них отмечаются государственными премиями. Малоизвестные факты о технологиях, повлиявших на развитие российских отраслей производства, — в фотоленте, подготовленной "Социальным навигатором" МИА "Россия сегодня" совместно с НИТУ "МИСиС" к столетнему юбилею со дня основания университета.