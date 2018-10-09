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Наука в университете

Сплав науки и технологий: за что дают государственные премии

(обновлено: 09:03 09.10.2018)
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Трубопрокатный цех нового комплекса на Северском трубном заводе в Свердловской области
Редкоземельный металл европий
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время посещения Новолипецкого металлургического комбината
Глава правительства РФ Владимир Путин знакомится с работой рудника по добыче алмазов на кимберлитовой трубке Мир. 21 августа 2009
Роботизированный участок очистки и упаковки катодов завода Уралэлектромедьв Верхней Пышме
Кобальтсодержащий постоянный магнит
Рабочий держит лабораторную посуду из платины, изготовленную на территории ОАО Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов
Очистка и полировка мерных слитков из золота на Новосибирском аффинажном заводе
Разгрузка угля на Рефтинской тепловой электростанции ПАО Энел Россия
Рабочий поводит сварочные работы во время сборки реактора в чистой зоне энергоблока БН-800 на Белоярской АЭС
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРазвитие современных инфраструктур (как промышленных, так и городских) требует постоянного увеличения объемов производства трубопроката. Ни одна стройка не обходится без применения стальных труб. За разработку, благодаря которой повысилась стабильность процесса винтовой прокатки стальных труб и, соответственно, выросли объемы производства горячекатаных труб, ректор МИСиС П. И. Полухин (1965 - 1986 гг.) и профессор кафедры пластической деформации специальных сплавов МИСиС И. Н. Потапов в 1972 году получили государственную премию СССР.

На фото: современное трубопрокатное производство.

Трубопрокатный цех нового комплекса на Северском трубном заводе в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Развитие современных инфраструктур (как промышленных, так и городских) требует постоянного увеличения объемов производства трубопроката. Ни одна стройка не обходится без применения стальных труб. За разработку, благодаря которой повысилась стабильность процесса винтовой прокатки стальных труб и, соответственно, выросли объемы производства горячекатаных труб, ректор МИСиС П. И. Полухин (1965 - 1986 гг.) и профессор кафедры пластической деформации специальных сплавов МИСиС И. Н. Потапов в 1972 году получили государственную премию СССР.

На фото: современное трубопрокатное производство.

CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hp / Полировка – важный этап производства электроники, оптики, медицинских изделий. Высокий уровень полировки обеспечило использование редкоземельных металлов. Их серийное производство организовал выпускник, впоследствии - заведующий кафедрой высокотемпературных материалов МИСиС А. В. Елютин. В 1976 году эта инновация была отмечена государственной премией СССР.

На фото: один из представителей группы редкоземельных металлов - европий.

Редкоземельный металл европий
CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hp /
Полировка – важный этап производства электроники, оптики, медицинских изделий. Высокий уровень полировки обеспечило использование редкоземельных металлов. Их серийное производство организовал выпускник, впоследствии - заведующий кафедрой высокотемпературных материалов МИСиС А. В. Елютин. В 1976 году эта инновация была отмечена государственной премией СССР.

На фото: один из представителей группы редкоземельных металлов - европий.

© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкСделать дешевле производство чугуна и снизить экологические риски – цель создания технологии Ромелт. Впервые реализованная на Новолипецком металлургическом комбинате, технология позволила снизить себестоимость чугуна на 15 – 30%. Автор – заведующий кафедрой экономики и организации производства МИСиС В. А. Роменец – получил государственную премию в 1980 году.

На фото: Председатель правительства России Дмитрий Медведев (второй справа) во время посещения Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Справа - президент ОАО "НЛМК" Олег Багрин. Слева председатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин.
18 июля 2014 г.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время посещения Новолипецкого металлургического комбината
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Сделать дешевле производство чугуна и снизить экологические риски – цель создания технологии Ромелт. Впервые реализованная на Новолипецком металлургическом комбинате, технология позволила снизить себестоимость чугуна на 15 – 30%. Автор – заведующий кафедрой экономики и организации производства МИСиС В. А. Роменец – получил государственную премию в 1980 году.

На фото: Председатель правительства России Дмитрий Медведев (второй справа) во время посещения Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Справа - президент ОАО "НЛМК" Олег Багрин. Слева председатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин.
18 июля 2014 г.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкТехнология сохранности алмазов при проведении буровзрывных работ на кимберлитовых трубках, разработанная выпускником МИСиС, генеральным директором ПО "Якуталмаз" В. В. Рудаковым, позволила повысить полноту извлечения алмаза, снизить его себестоимость и обеспечить безопасность горных работ. Государственная премия за эту разработку была вручена лауреату в 1982 году.

На фото: глава правительства РФ Владимир Путин (2008 - 2012 гг.) знакомится с работой рудника по добыче алмазов на кимберлитовой трубке "Мир". Справа - президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров (2002 - 2010 гг.). 21 августа 2009 г.

Глава правительства РФ Владимир Путин знакомится с работой рудника по добыче алмазов на кимберлитовой трубке Мир. 21 августа 2009
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Технология сохранности алмазов при проведении буровзрывных работ на кимберлитовых трубках, разработанная выпускником МИСиС, генеральным директором ПО "Якуталмаз" В. В. Рудаковым, позволила повысить полноту извлечения алмаза, снизить его себестоимость и обеспечить безопасность горных работ. Государственная премия за эту разработку была вручена лауреату в 1982 году.

На фото: глава правительства РФ Владимир Путин (2008 - 2012 гг.) знакомится с работой рудника по добыче алмазов на кимберлитовой трубке "Мир". Справа - президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров (2002 - 2010 гг.). 21 августа 2009 г.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСнизить затраты на промышленное производство позволило внедрение в конце 80-х автоматизированных систем управления. С появлением АСУ примерная стоимость производства тонны качественной стали стала равняться 20 рублям (12$ по официальному курсу на 1989 год). За создание АСУ декан факультета информатики и экономики, заведующий кафедрой автоматизированных систем управления МИСиС А. Г. Дьячко получил государственную премию в 1989 году.

На фото: роботизированный участок очистки и упаковки катодов завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме.

Роботизированный участок очистки и упаковки катодов завода Уралэлектромедьв Верхней Пышме
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Снизить затраты на промышленное производство позволило внедрение в конце 80-х автоматизированных систем управления. С появлением АСУ примерная стоимость производства тонны качественной стали стала равняться 20 рублям (12$ по официальному курсу на 1989 год). За создание АСУ декан факультета информатики и экономики, заведующий кафедрой автоматизированных систем управления МИСиС А. Г. Дьячко получил государственную премию в 1989 году.

На фото: роботизированный участок очистки и упаковки катодов завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме.

© Фото : НИТУ "МИСиС", Сергей ГнусковКобальтсодержащие постоянные магниты – один из компонентов систем управления и наведения, систем контроля за ядерными испытаниями, электротехнических устройств. Разработанная деканом физико-химического факультета МГИСиС (ТУ) А. С. Лилеевым технология производства магнитов обеспечила многократное использование исходных компонентов и экономию дорогостоящих и дефицитных металлов. А. С. Лилеев был премирован государством в 1999 году.

На фото: кобальтсодержащий постоянный магнит.

Кобальтсодержащий постоянный магнит
© Фото : НИТУ "МИСиС", Сергей Гнусков
Кобальтсодержащие постоянные магниты – один из компонентов систем управления и наведения, систем контроля за ядерными испытаниями, электротехнических устройств. Разработанная деканом физико-химического факультета МГИСиС (ТУ) А. С. Лилеевым технология производства магнитов обеспечила многократное использование исходных компонентов и экономию дорогостоящих и дефицитных металлов. А. С. Лилеев был премирован государством в 1999 году.

На фото: кобальтсодержащий постоянный магнит.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПолучать чистые платину, палладий и золото с высоким прямым извлечением из растворов любого состава стало возможным в начале 21 века. Новый экономичный способ извлечения благородных металлов разработал заведующий кафедрой высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" А. В. Елютин, за что получил государственную премию в 2002 году.

На фото: лабораторная посуда из платины.

Рабочий держит лабораторную посуду из платины, изготовленную на территории ОАО Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Получать чистые платину, палладий и золото с высоким прямым извлечением из растворов любого состава стало возможным в начале 21 века. Новый экономичный способ извлечения благородных металлов разработал заведующий кафедрой высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" А. В. Елютин, за что получил государственную премию в 2002 году.

На фото: лабораторная посуда из платины.

© РИА Новости / Валерий ТитиевскийПерейти в фотобанкБесперебойную добычу золота в условиях Крайнего Севера обеспечил метод чанового бактериального выщелачивания. Метод позволил ускорить процесс бактериального вскрытия золота из сульфидных минералов (80-120 часов вместо нескольких месяцев), повысить его управляемость, а также осуществлять его вне зависимости от сезонных изменений температуры. Премию за эту разработку получил в 2007 году профессор кафедры обогащения руд цветных и редких металлов ГТУ "МИСиС" Э. В. Адамов.

На фото: очистка и полировка мерных слитков из золота на Новосибирском аффинажном заводе.

Очистка и полировка мерных слитков из золота на Новосибирском аффинажном заводе
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
Бесперебойную добычу золота в условиях Крайнего Севера обеспечил метод чанового бактериального выщелачивания. Метод позволил ускорить процесс бактериального вскрытия золота из сульфидных минералов (80-120 часов вместо нескольких месяцев), повысить его управляемость, а также осуществлять его вне зависимости от сезонных изменений температуры. Премию за эту разработку получил в 2007 году профессор кафедры обогащения руд цветных и редких металлов ГТУ "МИСиС" Э. В. Адамов.

На фото: очистка и полировка мерных слитков из золота на Новосибирском аффинажном заводе.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкДля обеспечения стабильной работы ТЭЦ и заводов страны налажена система доставки угольного топлива. Чтобы прием угля был непрерывным, разработана технология эффективного измельчения смерзшегося и негабаритного угольного топлива. За эту разработку в 2010 году руководитель подразделения "Горные машины и оборудование" кафедры "Горное оборудование, транспорт и машиностроение" НИТУ "МИСиС" Л. И. Кантович стал лауреатом государственной премии РФ.

На фото: разгрузка угля на Рефтинской тепловой электростанции ПАО "Энел Россия".

Разгрузка угля на Рефтинской тепловой электростанции ПАО Энел Россия
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Для обеспечения стабильной работы ТЭЦ и заводов страны налажена система доставки угольного топлива. Чтобы прием угля был непрерывным, разработана технология эффективного измельчения смерзшегося и негабаритного угольного топлива. За эту разработку в 2010 году руководитель подразделения "Горные машины и оборудование" кафедры "Горное оборудование, транспорт и машиностроение" НИТУ "МИСиС" Л. И. Кантович стал лауреатом государственной премии РФ.

На фото: разгрузка угля на Рефтинской тепловой электростанции ПАО "Энел Россия".

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПродлить срок эксплуатации ядерных энергетических установок стало возможным благодаря стали нового класса. Срок эксплуатации установки, сконструированной из нового материала, составляет 100 лет. Автор изобретения, заведующий кафедрой защиты металлов и технологии поверхности НИТУ "МИСиС" А. В. Дуб, получил государственную премию в 2012 году.

На фото: рабочий поводит сварочные работы во время сборки реактора в "чистой зоне" энергоблока БН-800 на Белоярской атомной электростанции (БАЭС).

Рабочий поводит сварочные работы во время сборки реактора в чистой зоне энергоблока БН-800 на Белоярской АЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Продлить срок эксплуатации ядерных энергетических установок стало возможным благодаря стали нового класса. Срок эксплуатации установки, сконструированной из нового материала, составляет 100 лет. Автор изобретения, заведующий кафедрой защиты металлов и технологии поверхности НИТУ "МИСиС" А. В. Дуб, получил государственную премию в 2012 году.

На фото: рабочий поводит сварочные работы во время сборки реактора в "чистой зоне" энергоблока БН-800 на Белоярской атомной электростанции (БАЭС).

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Одна из задач научных разработок — активное практическое применение новых технологий и их внедрение на предприятиях. Этот же посыл – неразрывная связь науки и технологий – лежит в основе российской системы высшего образования. Университетские  научные лаборатории работают над прогрессивными решениями, и лучшие из них отмечаются государственными премиями. Малоизвестные факты о технологиях, повлиявших на развитие российских отраслей производства, — в фотоленте, подготовленной "Социальным навигатором" МИА "Россия сегодня" совместно с НИТУ "МИСиС" к столетнему юбилею со дня основания университета. 

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